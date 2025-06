Courier en Argentina: qué puedo comprar por el sistema de pequeños envíos

Qué es el servicio courier.

Con el auge del comercio electrónico, cada vez más argentinos compran en el exterior y reciben la mercadería en su domicilio a través del sistema de pequeños envíos por Courier Internacional. Se trata de una vía rápida y relativamente sencilla para importar artículos de uso personal, siempre que se respeten tres límites clave: valor final de hasta US$ 1.000, peso máximo de 50 kg y no más de tres unidades idénticas por tipo de producto.

¿Qué se puede traer por el servicio courier?

La lista es amplia: desde prendas de vestir, juguetes y gadgets tecnológicos, hasta objetos de decoración o alimentos envasados. La condición indispensable es que sea mercadería para uso propio y no tenga fin comercial. ARCA examina la factura y la descripción del paquete para verificar que no se superen las tres unidades por especie ni se incluyan artículos prohibidos (armas, estupefacientes, productos perecederos sin certificación sanitaria, etc.).

Requisitos previos para el servicio courier

Medio de pago habilitado para compras externas (tarjeta internacional, PayPal, Western Union, entre otros). CUIT y clave fiscal de nivel 3 o superior para operar en la web de ARCA. Contratar un courier habilitado (FedEx, DHL, UPS, TNT, entre otros) que gestionará el despacho aduanero.

Paso a paso

Compra y espera: se realiza la orden en el e-commerce extranjero y se aguarda la llegada del paquete al domicilio. Pago de envío e impuestos: al entregar la caja, el courier cobra su servicio más los tributos que determine Aduana. En pequeños envíos no hay franquicia libre de impuestos, a diferencia del régimen puerta a puerta tradicional. Declaración online: dentro de los 30 días corridos posteriores, el comprador debe ingresar con CUIT y clave fiscal al servicio “Envíos Postales Internacionales” y confirmar la recepción. Si omite este paso, ARCA bloquea nuevas compras hasta regularizar la situación.

Claves para importar productos.

¿Cuánto cuesta traer productos del exterior?

El gravamen principal es el IVA del 21 % sobre el valor declarado más los gastos de flete y seguro. A esto se suma un 3 % de tasa de estadística y, en algunos casos, aranceles específicos según la posición arancelaria. El courier detalla todo en la factura que entrega al momento de la recepción.

Diferencias con el régimen puerta a puerta

Concepto Pequeños envíos por courier Puerta a puerta (Correo Argentino) Valor máximo US$ 1.000 US$ 1.000 Peso máximo 50 kg por envío 50 kg por envío Franquicia Sin franquicia: se tributa desde el primer dólar US$ 50 libres de impuestos por año Entrega Directa al domicilio Puede requerir retiro en sucursal Trámite aduanero Lo gestiona el courier El usuario completa la declaración en el portal

Qué se puede importar del exterior.

Claves para hacer una buena compra