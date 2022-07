BCRA abre cepo al dólar para importación de autopartes, fertilizantes y fitosanitarios

El organismo dispuso mejorar las condiciones de financiación para la importación de fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país.

El Banco Central de la República Argentina dispuso este jueves mejorar las condiciones de financiación para la importación de fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país. En tanto, restringió el pago en cuotas de consumos en dólares en los denominados free-shop

La decisión del Directorio del BCRA significa reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios. También redujo de 365 a 60 días el plazo para acceder al mercado de cambios para abonar insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones. En el caso de estos productos, se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar.

"El Directorio también simplificó el acceso al mercado a las terminales automotrices para la producción de unidades destinadas a la exportación. Esta medida permitirá a las terminales acceder al mercado para el pago de importaciones de las autopartes que se utilicen en la elaboración de unidades que se exportarán", informó el organismo.

En otra decisión que mejora las condiciones de acceso, se podrán cursar los pagos que realizan las empresas que recaudan en el país los fondos pagados por residentes a prestadores no residentes de servicios digitales.

Las restricciones que se mantienen

La entidad que conduce Miguel Pesce dispuso que los bancos y proveedores no financieros de crédito no podrán financiar más las compras "puerta a puerta" en plataformas del exterior. Se trata de una medida para endurecer el flujo de divisas en tiempos de escasez de dólares.

Las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de:

a) Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios.

b) Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers” y gestoría de trámites aduaneros”.

A esto se suma la restricción a la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuesto (free shop), extendiendo la prohibición que rige para pasajes y servicios turísticos en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

A fin de mes aplicó nuevas medidas con el objetivo de "evitar las maniobras especulativas sobre las importaciones" y priorizar las necesidades de importación de energía y de las pymes, luego de las críticas que la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo la semana pasada por el "festival de importaciones" que tiene como consecuencia la salida de dólares del país.

"Las medidas extienden el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios y tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior", precisó el BCRA en un comunicado sobre la "optimización del sistema de pagos de importaciones".

El Gobierno busca frenar así el alto número de importaciones que se vio en mayo, cuando estas alcanzaron un récord de 7.800 millones de dólares, lo que representó una fuerte salida de divisas del Banco Central en un contexto de necesidad de acumulación de reservas para cumplir con las metas del acuerdo con el FMI. "De esta manera, se impulsa la recuperación del crédito comercial que Argentina vio caer significativamente como efecto de la pandemia por Covid-19", señaló el BCRA.