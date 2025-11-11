Reforma laboral: Caputo propuso "bajar las cargas patronales" y crear un "fondo de cese"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la cartera que conduce incluirá en el proyecto de reforma laboral la baja de cargas patronales y la creación de fondos de cese que reemplacen a la indemnización por despido.

"Estamos mandando la reforma laboral, que los lineamientos ya más o menos son conocidos", indicó el ministro de Economía en diálogo con La Nación Más, y continuó: "Desde economía le vamos a estar agregando a esa reforma laboral, si los números nos lo permiten, algunos lineamientos".

Luego, Caputo expresó: "Estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese, de manera que a los empleadores no les cueste más platam pero que tengan mayor certidumbre".

Además, contó que el Gobierno está "viendo régimen de creación de nuevo empleo". "Esto va a ser muy ventajoso para los empleadores para contratar gente. Argentina tiene una deuda grande con respecto a la creación de empleo", explicó.

La reforma tributaria

Por otra parte, el titular de la cartera de Economía dio detalles sobre la reforma tributaria que el oficialismo impulsará. "También estamos viendo de aumentar fuertamente lo que son las deducciones del impuesto a las ganancias de las personas humanas", contó y siguió: "Le va a permitir a cualquiera que paga impuesto a las ganancioas poder deducir desde una cafetera hasta las cuotas que vos pagás de un crédito hipotecario".

"Necestiamos para bajar impuestos que el país crezca. Y de manera virtuosa, la recaudación crece de dos maneras", continuó el ministro de Economía, quien expuso la importancia de que "crezca el nivel de formalidad" y que "crezca la economía". "Si crece la base y crece la economía y las provincias también todos tenemos muchos más recursos para bajar impuestos", continuó e insistió: "Las reformas impositivas van a ser constantes en la medida que nosotros logremos el mayor crecimiento".