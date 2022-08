Comisión de Presupuesto busca emitir dictamen sobre prórroga de los principales impuestos

(Actualiza con posiciones de legisladores opositores)

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados buscará mañana emitir dictamen sobre el proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia del impuestos a las Ganancias y del tributo conocido como Ley del Cheque que vencen a fines de 2022, dos de los tres gravámenes que aportan la mayor cantidad de recursos dentro del esquema impositivo.

La bancada del Frente de Todos aspira a poder tratar esa iniciativa en la sesión que el oficialismo tiene previsto convocar para el 31 de agosto, informaron fuentes de ese espacio legislativo.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone, además de la extensión por cinco años de los impuestos de Ganancias y del Cheque, el Monotributo y el adicional de Emergencia de los cigarrillos, mantener la vigencia hasta el 2023 del Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Otros de los impuestos que el Gobierno quiere extender son las asignaciones específicas en el IVA, Impuestos sobre el capital de cooperativas previsto en la ley 23.427, y a los pasajes al exterior previstos en la ley 25.997 con el cual se sostiene el Fondo Nacional del Turismo.

La comisión de Presupuesto -que conduce Carlos Heller (FDT)- fue convocada para mañana a las 14 para debatir la prórroga de la vigencia de los impuestos que vencen el 31 de diciembre del 2022, donde se estima que habrá un extenso tratamiento ya que Juntos por el Cambio pedirá tratar cada tributo en forma separada y esa solicitud es rechazada desde el oficialismo.

Posteriormente, se hará un plenario entre Presupuesto y Educación para tratar la creación de las Universidades de Pilar y de Delta-cuya autoría corresponde al actual ministro Sergio Massa y la legisladora del FDT Alicia Aparicio y tendrá sedes regionales en Tigre, San Fernando y Escobar- y la Universidad de Saladillo impulsado por el diputado y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

Sobre la prórroga de los impuestos, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, dijo a Télam que la intención es "poder emitir dictamen este miércoles para tratarlo en la próxima sesión".

Por su parte, Juntos por el Cambio acordó hoy pedir que cada prórroga de impuesto se trate en forma separada, y no como un solo dictamen como propone el oficialismo, y solicitará incluir una rebaja en la alícuota de Bienes Personales y que el impuesto a los créditos y débitos (ley del cheque) se pueda computar a cuenta de ganancias.

Además, proponen que las asignaciones específicas que existen en los impuestos nacionales solo se prorroguen por el término de dos años, informó el legislador de Evolución Radical Alejandro Cacace.

De todos modos el oficialismo tendrá mayoría en la comisión de Presupuesto ya que además de contar con el respaldo de sus 24 integrantes ya se aseguró el respaldo de los diputados de Provincias Unidas Luis Di Giacomo y posiblemente se sume el legislador de Córdoba Federal Ignacio Garcia Aresca , con lo cual alcanzan 26 de los 49 miembros de ese organismo.

Fuentes de la bancada que responde al gobernador Juan Schiaretti señalaron a Télam que apoyarán "si se consideran los mecanismos de actualización de los importes adeudados a todas las provincias que no han transferido la Caja de Jubilaciones a la Nación, y que hoy, con atrasos de a veces un año, se les paga sin actualización. Si se incorpora este punto, lo vamos a votar. Si no, no se va a apoyar ni a firmar el despacho".

No obstante, para poder tratar ese proyecto en la sesión que el oficialismo aspira a realizar el 31 de agosto próximo es necesario que el Frente de Todos enhebre acuerdos con el Interbloque Federal y Provincias Unidas para tener garantizados los 129 legisladores necesarios para conseguir la prórroga de estos impuestos.

El FDT tiene 117 votos y necesita al menos una docena más para garantizar esa mayoría, y entre esos dos interbloques le podrían aportar 12 sufragios, a los que se podría sumar el Movimiento Popular Neuquino, dos del bloque Ser y 7 radicales que responden a los mandatarios de la UCR de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Mendoza, Rodolfo Suárez.

Provincias Unidas ya tiene decidido aportar sus cuatro votos cuando se trate en el recinto de sesiones mientras tanto que el Interbloque Federal- que integran Identidad Bonaerense, socialistas y Córdoba Federal y es presidida por Alejandro Topo Rodríguez-definirá en los próximos días su postura, aunque mañana el diputado cordobés firmará en comisión el despacho de mayoría.

La iniciativa girada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y la ex ministra Silvina Batakis, es otro de los proyectos clave junto al Presupuesto 2023 que se está diseñando en la cartera que conduce Sergio Massa.

La extensión de estos impuestos es fundamental para el Gobierno nacional porque se trata de un conjunto de tributos cuya recaudación es vital para sostener las políticas públicas de la Nación y las provincias, debido a que la mayoría de ellos son coparticipables.

Este paquete de impuestos fue prorrogado a fines del 2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri por el término de cinco años y ahora el Poder Ejecutivo está proponiendo una nueva extensión por otro lustro.

Con información de Télam