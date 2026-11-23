El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo este lunes por la tarde que la escalada del riesgo país —que este lunes cerró en 1.027 puntos básicos— y el repunte del dólar "no le pegan" a la marcha del plan económico ni a la inflación, y afirmó que, en comparación con otros países, "Argentina viene del futuro".

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En declaraciones en Radio Rivadavia, el funcionario del equipo del ministro Luis Caputo aseguró que el país tiene fundamentos para amortiguar el escenario externo y que el encarecimiento del financiamiento no representa un problema para la economía local. Si bien admitió un "contexto internacional muy adverso" con suba de tasas, encarecimiento del petróleo y volatilidad en las bolsas, sostuvo que la situación argentina difiere de la de las economías desarrolladas por haber sostenido el superávit fiscal bajo la gestión de Javier Milei.

¿Qué dijo sobre el dólar, la inflación y la recesión?

Al referirse al tipo de cambio, Furiase vinculó la suba con el fortalecimiento global del dólar y la depreciación del real brasileño, pero remarcó que el movimiento fue ordenado y no se trasladó a los precios: "Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, que no está impactando en la inflación". También planteó que el movimiento cambiario reciente no debería repetirse en los próximos meses y defendió el ancla macroeconómica para proteger el poder adquisitivo.

A un día de que el INDEC difunda el estimador de actividad de septiembre —en la previa de una medición que confirmaría una recesión en el segundo y el tercer trimestre—, Furiase, exdirector del BCRA en esta gestión, definió el cuadro como una recesión "estadística", no extendida en el tiempo ni entre todos los sectores. Atribuyó la caída de julio a factores transitorios —como las lluvias, el Mundial y el aumento del precio del gas—, ubicó el inicio de la recuperación en agosto y septiembre con continuidad en octubre y noviembre, y pronosticó: "Ahora seguramente vamos a ver una recuperación más fuerte que en agosto".

Pero el funcionario pasó por alto que la contracción de la actividad en el segundo y tercer trimestre golpea el empleo, los ingresos reales y el consumo interno, mientras la inflación sigue erosionando salarios y jubilaciones y limita el margen de rebote genuino que el Gobierno espera ver en los próximos meses.

¿Por qué Furiase dice que el riesgo país y el financiamiento no afectan al plan económico?

Según explicó Furiase, el superávit de las cuentas públicas y la cobertura de las necesidades financieras acotan el impacto de la volatilidad externa. "La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega, como pasaba en otro contexto, porque ahora tenemos superávit fiscal. No tenemos que salir al mundo a financiarnos", señaló.

El secretario de Finanzas agregó que el programa financiero está cubierto para los próximos dos años y resumió: "Argentina hoy está bien ubicada en términos de fundamentos: tiene superávit fiscal, superávit en la balanza comercial, es exportadora de petróleo y tiene todas sus necesidades financieras cubiertas para este año y el que viene".

La lectura de Furiase desconoce el impacto concreto que ya muestra la dinámica financiera y de la deuda: aunque el Gobierno sostenga que no necesita emitir en los mercados internacionales de inmediato, el salto del riesgo país —que subió 29% en noviembre, cerró hoy en 1.027 puntos básicos y acumula un alza de casi 80% en 2026— encarece el costo del dinero y presiona sobre las renovaciones locales, como el vencimiento de 20 billones de pesos previsto en la última semana de noviembre con el sector privado, que exige tasas más altas y plazos más cortos.