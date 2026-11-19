El Riesgo País se disparó este jueves a 930 puntos en una jornada en la que se desplomó el valor de los activos financieros argentinos, tanto los bonos del Gobierno como las acciones de las empresas privadas, mientras las intervenciones del Banco Central no lograron contener el precio del dólar ni en el mercado mayorista donde la devaluación alcanza 2% en el mes ni en el financiero donde la brecha con el CCL superó el 11%.

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La jornada dejó una señal de aversión al riesgo en los mercados internacionales, con una caída importante de Wall Street, retrocesos en las principales bolsas europeas y presión sobre la mayoría de las monedas de la región.

El volumen de negocios hizo sospechar a los operadores de la intervención oficial en los mercados, en especial la venta de dólares contra títulos públicos que realizaría el Banco Central que tiene el doble efecto de moderar la caída del valor que hace disparar la tasa de interés y frenar la suba acelerada de la divisa.

Esas operaciones consisten en que el Banco Central compra bonos Globales y Bonares (especialmente el AL30 usado como referencia para sacar dólares del país) con dólares que compra en el mercado mayorista. Por ahora se trata de especulaciones que se hacen en el mercado mientras las estadísticas que pueden reflejar estas intervenciones se conocerán en los próximos días.

En el mercado financiero se operaron 792 millones de dólares y la mitad en la rueda SENEBI donde se pactan las operaciones mayoristas, mientras el volumen en futuros alcanzó los 2.524 millones de contratos, muy por encima de lo habitual para la altura del mes, donde el BCRA intervino se estima en los contratos de noviembre.

Mientras en el mundo y en la región la preocupación está puesta en el debate sobre el fin de la burbuja que disparó el valor de las empresas tecnológicas mientras sube el costo de financiamiento que imponen las tasas de interés estadounidenses, en el ámbito local la mirada está puesta en la pérdida de solvencia fiscal y las dudas sobre el programa financiero de la administración del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

La atención del mercado está puesta en los saldos de las cuentas en pesos y dólares que tiene el Tesoro nacional en el Banco Central de la República Argentina y que al 17 de noviembre, último dato disponible, reflejaban 4,765 billones de pesos y 158 millones de dólares, después de acreditarse un giro del Banco Interamericano de Desarrollo por 75 millones de dólares.

Ninguna de las dos cuentas muestra holgura suficiente como para hacer frente a los pagos que se acumulan en divisas hasta fin de año por unos 700 millones y el 9 de enero por unos 4.500 millones de dólares, mientras además debe renovar la próxima semana un vencimiento de 20 billones de pesos después de un pobre canje realizado esta semana.

La presión por dolarizar carteras llevó las brechas del dólar mayorista con el MEP a 5,2% y con el CCL a 11,6% las más amplias desde el acuerdo con el FMI en abril del año pasado cuando se permitió la Formación de Activos Externos (dólar ahorro) a las personas humanas y se mantuvo el cepo para las empresas.

El dólar mayorista cerró con una suba de 0,4% en el día y 2% en el mes a 1.565 pesos y el MEP con acreditación en cuentas en el sistema financiero local a 1.643,76 pesos y el CCL con acreditación en cuentas del exterior en 1.743,48 pesos, marcando una brecha entre esta divisas de 6,1% que es el costo o comisión para llevarse los dólares del país.

El índice Merval de las principales acciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó 2,5% en el día y acumula un retroceso de 16,4% en el mes y 33,8% en el año, es decir que en promedio una empresa argentina vale hoy dos tercios de lo que valía a principio de año según la capitalización bursátil, una crisis que está llevando a varias a iniciar procesos de recompra de acciones para evitar mayores pérdidas.

Los ADR de esas empresas que cotizan en Wall Street sufrieron todavía una peor jornada, con desplomes del orden del 5% y 6% con picos de 10% que castigaron en especial a los bancos pero que se extendieron a todo el panel incluídas las energéticas.

Para tener una noción del sobre castigo a las empresas locales, el Dow Jones perdió 2,2%, el S&P 500 2,0%, el Nasdaq 2,3% y el Stoxx Europe 600 1% mientras el Nikkei 225 subió marginalmente 0,3%. La tendencia fue predominantemente negativa en Europa y Estados Unidos, mientras que Asia tuvo un comportamiento más dispar.

En la región el Bovespa perdió 1,34% el IPC de México 0,8% y el IPSA de Chile 1,09%, mientras las devaluaciones de las monedas tuvieron un pico en México donde el peso cayó 2,56%, el peso chileno 1,45%, el real brasileño 1,13% y el colombiano 1,12%, mientras el sol peruano se mantuvo estable.