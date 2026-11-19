Un nuevo avance del dólar contado con liquidación (CCL), que superó los $1.700 y llegó a ubicarse un 10,2% por encima del tipo de cambio mayorista, deja al descubierto la inconsistencia de un esquema de bandas para un tipo de cambio atrasado y la falta de sostenibilidad de la política económica. Mientras aumenta el volumen de operaciones en los dólares financieros, el mercado oficial muestra una actividad más acotada, en un contexto en el que el tipo de cambio mayorista acumula un incremento muy inferior al de los precios. Detrás de la distancia entre el dólar financiero y el mayorista existen dos movimientos diferentes que conviene separar: el costo de comprar divisas y mantenerlas depositadas en el país y el sobreprecio que debe pagarse para transferirlas a una cuenta bancaria en el exterior.

{{{htmlAmp}}}

El primer tramo es la diferencia entre el dólar MEP y el mayorista. El MEP se obtiene mediante operaciones de compraventa de bonos o acciones en la Bolsa y permite que los dólares queden depositados en una cuenta local. El segundo es el llamado canje, es decir, la distancia entre el CCL y el MEP, que refleja cuánto cuesta disponer de esas mismas divisas fuera del país. Según el relevamiento de las 215 ruedas de 2026 incluido en el informe de la consultora Altum Research que analiza la evolución de las cotizaciones, al cierre de la última jornada la brecha entre el MEP y el mayorista llegó al 4,5%, frente al 2,2% del viernes anterior. Se trata del registro más alto del año y supera el máximo previo de 3,7%, alcanzado en abril. En cambio, el costo de pasar del MEP al contado con liquidación retrocedió del 6,4% al 5,4%.

La combinación de ambos movimientos explica la brecha total del 10,2%, pero también modifica la interpretación sobre el origen de las tensiones. Si el principal problema fuera una salida acelerada de capitales, cabría esperar que el costo de transferir dólares al exterior aumentara. Sin embargo, durante esa semana ocurrió lo contrario: el componente que más se amplió fue el que refleja la demanda de cobertura dentro del sistema financiero argentino.

El informe señala que el primer tramo de la brecha promedió 1,9% durante 2026, mientras que el segundo alcanzó el 3,8%. Es decir, históricamente, una parte mayor de la distancia entre el contado con liquidación y el mayorista estuvo explicada por el costo de disponer de dólares fuera del país. Pero el movimiento reciente tuvo otra composición: el encarecimiento del MEP frente al oficial fue el que explicó la mayor parte de la variación semanal. En términos concretos, entre el viernes y la última rueda analizada por el infolrme el MEP aumentó 3,4%, el contado con liquidación avanzó 2,4% y el mayorista subió apenas 1%. La primera diferencia se amplió mientras la segunda se redujo. Por eso, interpretar automáticamente toda la suba del CCL como una fuga de capitales puede llevar a una conclusión equivocada sobre el comportamiento de los inversores.

La evolución de las cotizaciones también muestra que el mercado financiero está asignándole un precio diferente a la posibilidad de dolarizar carteras dentro del país y a la decisión de transferir divisas al exterior. El informe encuentra una correlación de 0,84 entre el canje y el riesgo país desde julio, mientras que la relación entre el riesgo soberano y la brecha del MEP respecto del mayorista es prácticamente nula, con un coeficiente de 0,02.

El atraso cambiario

Uno de los principales problemas del esquema económico es la distancia entre la evolución del tipo de cambio y la inflación. El Gobierno sostiene la estabilidad del dólar como uno de los instrumentos para moderar los precios internos, pero esa estrategia tiene consecuencias sobre la competitividad y los incentivos de los agentes económicos. De acuerdo con las cifras relevadas para noviembre, el dólar mayorista acumuló un incremento cercano al 7,2% en 2026, mientras que la inflación llegó al 26,3% hasta octubre. La brecha entre ambas variables implica una apreciación real del peso, que encarece los costos locales medidos en dólares y reduce el atractivo de liquidar exportaciones al tipo de cambio vigente.

La política cambiaria tiene así una contradicción que el equipo económico todavía no logra resolver. Mantener el dólar por debajo de la inflación contribuye a moderar el precio de los bienes importados y funciona como referencia para contener otros precios de la economía. Sin embargo, al mismo tiempo, incentiva la demanda de divisas, afecta los ingresos en pesos de los exportadores y condiciona la competitividad de los sectores productivos que deben afrontar costos locales.

La presión también se explica por el rendimiento de las colocaciones en moneda nacional. Según los datos del informe, una caución bursátil a un día ofrecía una tasa anual cercana al 17,5%, equivalente a aproximadamente 1,4% mensual, mientras que un plazo fijo rendía alrededor del 1,8% y la tasa TAMAR se ubicaba en torno al 2%. En octubre, la inflación fue del 2,2%. Cuando la rentabilidad de las colocaciones no alcanza para compensar la suba de los precios, conservar liquidez en moneda local pierde atractivo, especialmente si al mismo tiempo crecen las expectativas de una corrección cambiaria.

A esto se suma que el próximo 26 de noviembre el Tesoro enfrenta vencimientos por unos 20 billones de pesos. La necesidad de renovar esos compromisos agrega una variable a la administración de la liquidez, porque una parte de los fondos que reciben los acreedores puede dirigirse hacia instrumentos dolarizados o activos financieros utilizados para cubrirse frente a una eventual devaluación.

La cuestión es relevante para el Gobierno porque la estabilidad cambiaria depende, en buena medida, de que los inversores continúen dispuestos a mantener sus posiciones en pesos y renovar los instrumentos de deuda. Si esa predisposición se debilita, el equipo económico debe ofrecer mayores rendimientos, intervenir sobre el mercado o aceptar una presión adicional sobre las cotizaciones financieras.