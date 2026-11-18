El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la continuidad del rumbo económico oficial y pidió modificar las expectativas sobre una eventual devaluación de la moneda. Durante una exposición pública, el funcionario aseguró que el actual esquema no solo aporta estabilidad inmediata sino también certidumbre hacia adelante, descartando cambios en la política cambiaria.

{{{htmlAmp}}}

En su mensaje, Caputo remarcó que el plan económico vigente se mantendrá inalterable y apuntó contra la costumbre histórica de prever saltos abruptos en la cotización de la divisa estadounidense. "Está en el ADN de muchos argentinos, producto de todo el atropello que hemos sufrido, el seguir pensando en 'no, bueno, en algún momento el dólar tiene que ir a 3000, a 4000 o demás'. Bueno, no es así", afirmó.

La comparación con la experiencia de Uruguay

Para respaldar su postura respecto del comportamiento cambiario en procesos de estabilización, el titular del Palacio de Hacienda trazó un paralelismo con el país vecino. Luis Caputo explicó que en los primeros dos años de una experiencia similar, la moneda uruguaya registró una apreciación real significativa antes de consolidar su estabilidad.

"Cuando un plan de estabilización es exitoso, vuelvo a Uruguay, en esos primeros dos años el tipo de cambio en Uruguay se apreció un 50% en términos reales el peso uruguayo. ¿Saben qué pasó después? No se movió más. Porque el plan fue exitoso", argumentó el funcionario al defender la apreciación cambiaria.

En ese sentido, convocó a dejar atrás las especulaciones vinculadas a los ciclos políticos y las presiones sobre el mercado cambiario: "Yo le diría, cambien el chip de pensar que 'el año que viene es año electoral y esto es Argentina'. Digamos, no va a pasar".

Balanza comercial y destino de las divisas

Al explicar el funcionamiento del flujo de moneda extranjera, el ministro descartó que la calma del mercado responda a una falta de demanda de dólares por parte del público y atribuyó el fenómeno a un incremento en la oferta derivado del comercio exterior. Según detalló, el saldo comercial pasó de 8000 millones de dólares el año pasado a 30000 millones de dólares en la actualidad.

"No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, es que hay muchos más dólares", sostuvo Caputo. En esa línea, puntualizó que el nivel de divisas disponible cubre distintas demandas operativas de la economía real y del sistema financiero.

El funcionario detalló que existen recursos tanto para quienes buscan ahorrar como para el comercio exterior y el sector corporativo: "Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos".

Finalmente, concluyó que la disponibilidad de divisas permite fortalecer las reservas de la autoridad monetaria nacional. Según remarcó, las condiciones actuales permiten que "sobren dólares para que el Banco Central recomponga su balance", una medida que calificó de fundamental para sostener el valor de la moneda nacional.