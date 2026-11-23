Los bonos soberanos y las acciones argentinas se recuperan en el inicio de la semana, en medio de un mejor clima en los mercados internacionales. Sin embargo, el riesgo país no logró perforar la barrera de los 1.000 puntos.

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Los títulos de deuda pública presentan una marcada mejora en Nueva York, en sintonía con un contexto más favorable para los mercados emergentes. El EFT de bonos emergentes avanza 0,8% esta rueda.

¿Cuánto bajó el riesgo país y cómo operaron las acciones argentinas en Wall Street?

En este marco, el riesgo país retrocede 55 unidades hasta 1.037 puntos básicos respecto al cierre del viernes pasado (1.070), lo que implica una baja de 5,1% en el comienzo de la última semana de noviembre.

Más allá de esta merma, el indicador del JP Morgan acumula un avance del 29% en el penúltimo mes del año, habiendo alcanzado el mayor nivel desde las elecciones del 2025, cuando el temor por una derrota del oficialismo se había apoderado del mercado.

En lo que va del actual calendario, el riesgo país avanzó 444 unidades, ya que había finalizado el 2025 en 571 puntos básicos. De esta manera, el aumento es de 77,8% a lo largo de los casi once meses transcurridos del 2026.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también muestran una operatoria favorable, ya que saltan hasta 5,4% de la mano de Grupo Financiero Galicia y el BBVA, seguidas de Globant (+5,3%) y Central Puerto (+5,2%) y Mercado Libre (+5,0%).

¿Cuándo vuelve a operar el mercado local?

A nivel local no hay operaciones por el feriado del Día de la Soberanía, por lo que recién mañana podrá observarse el impacto en el Merval y en el mercado cambiario sobre las cotizaciones del dólar.