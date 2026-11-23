Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 23 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 23 de noviembre
El dólar blue se cotiza este lunes, 23 de noviembre, en el mercado informal a $1655 para la compra y $1675 para la venta, con una variación de 2,13% en la actualización.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 23 de noviembre
El contado con liqui (CCL) se negocia en el mercado de contado con liqui con un valor de compra de $1784.83 y de venta de $1851.4827, mientras que la variación se ubica en 6,81% en la actualización de este lunes, 23 de noviembre.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 23 de noviembre
En la actualización de este lunes, el dólar bolsa (MEP) se cotiza a $1684.22 para la compra y $1696.42 para la venta, con una variación de 3,79%, mientras el mercado de bonos sigue esa referencia en la jornada.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 23 de noviembre
El dólar oficial del Banco Nación muestra en esta actualización un valor de compra de $1550 y de venta de $1600, con una variación de 0,95%, en la cotización de este lunes, 23 de noviembre.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 23 de noviembre
Este lunes, 23 de noviembre, el dólar blue se cotiza en el mercado informal a $1655 para la compra y $1675 para la venta, con una variación de 2,13%.