Los Fondos buitres contraatacan y presionan a la Argentina por el caso YPF

Los representantes legales de Burford presentaron un escrito para que la Argentina se siente antes del viernes a negociar en el marco del fallo dictado por la jueza Preska.

Los Fondos Buitres aceleraron su nueva embestida contra la Argentina. A una semana del fallo condenatorio multimillonario en el juicio por la expropiación de YPF, los demandantes salieron a denunciar que la Argentina "no quiere negociar", luego de que la jueza Loretta Preska resolviera que la Argentina debería pagar 16.000 millones de dólares por la operación.

Tras el fallo en la Corte de la jueza Loretta Preska en el distrito sur de Manhattan, los Fondos Buitres aceleraron la embestida. Un escrito presentado por el estudio Kellogg, Hansen, Todd, Figel y Frederick, que representa al fondo Burford, aseguró: "Lamentablemente, la Argentina se ha negado a consultar con las demandantes de buena fe para preparar una presentación conjunta. Si el país no acepta antes de este viernes sentarse con la parte demandante para redactar el fallo del juicio por la expropiación de YPF, sospecho que la jueza Loretta Preska accederá a dejar firme la sentencia con los daños propuestos por los demandantes".

La jueza estadounidense Loretta Preska falló en contra de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. El fallo fue a medida del principal beneficiario de este juicio, el fondo buitre Burford Capital, cuyo negocio no es la energía sino la especulación judicial a través de la gestión de estos pleitos multimillonarios. En marzo la jueza ya había condenado al país y dijo que tenía que establecer el monto final de acuerdo a dos criterios: la fecha en que el Estado argentino tomó el control de YPF y la tasa de interés a aplicar. Según que fecha y tasa de interés se utilizara la condena iba de 4.900 a 16.000 millones de dólares. La jueza tomó la fecha y la tasa de interés que reclamaba el fondo buitre Burford, lo que significa la suma más alta. El Estado apelará.

Preska no puso plazos en el fallo del pasado viernes, pero les dijo a las partes que se junten a escribir el fallo con sus lineamientos. Este es un procedimiento habitual en las cortes de EEUU. Toda la movida repite los pasos del fallo que supo beneficiar a Paul Singer.

"Ya no hay nada más que discutir y los demandantes pidieron reunirse. Según Burford, la Argentina no accedió a negociar. Entiendo que esto pasa porque van a apelar, porque el fallo ya esta y no va a cambiar. Querer negociar sería aceptar el fallo pero el riesgo de eso es que deje la sentencia firme solo con el escrito de Burford", explicó Sebastián Maril, de Latin Advisor.

Con información de Noticias Argentinas