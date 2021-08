Tras el giro de los DEG, las reservas del Banco Central superaron los US$ 46.300 millones por primera vez desde 2019

Después de que el FMI distribuyera los derechos especiales de giro, la autoridad monetaria reforzó sus activos en U$S 4.334 millones.

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerraron hoy en US$ 46.306 millones luego de que se efectivizara la distribución de Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina. El monto se decidió en base a la cuota de participación del país en el organismo multilateral.



De esta forma, los activos de respaldo que tiene al autoridad monetaria superaron los US$ 46.000 millones por primera vez desde octubre de 2019 y potencia el aumento de reservas que viene registrando desde diciembre del año pasado.



Las reservas internacionales llegaron a descender hasta los US$ 38.619 millones a principios de diciembre del años pasado pero, desde entonces, recuperaron volumen a raíz de las compras por cerca de US$ 8.000 millones del Banco Central en el mercado cambiario. "El BCRA cuenta con una posición robusta para enfrentar eventuales episodios de mayor volatilidad financiera, que en Argentina han coincidido típicamente con los períodos electorales", aseguró el Banco Central en su informe de Política Monetaria publicado esta tarde.

Al respecto, agregó que "la autoridad monetaria ha recompuesto sus stocks y perfeccionado la regulación cambiaria, incrementando su poder de fuego para preservar la estabilidad cambiaria". De hecho, destacó que "el principal factor de expansión de la base monetaria durante el primer semestre del año fue la compra de divisas del BCRA en el mercado de cambios".

El FMI repartió hoy 650 mil millones de dólares como parte de la asignación general de DEG para reforzar la liquidez global afectada por la pandemia, complementando los activos de reserva de los 190 países miembros del Fondo. De estos, Argentina recibió 4.334 millones de dólares.