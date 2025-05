El Gobierno recompró Letras Intransferibles al Banco Central con los dólares del FMI

El Banco Central y el Ministerio de Economía efectuaron la cancelación de Letras Intransferibles que estaban en poder del ente rector con los dólares del FMI. El Tesoro utilizó los U$S 12.000 millones del primer desembolso para llevar a cabo la operación.

“Según lo establecido en el Decreto 179/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa que el Ministerio de Economía realizó la cancelación de Letras Intransferibles que estaban en poder del BCRA”, señaló el comunicado. Y agregó: “El BCRA recibió U$S 12.000 millones en valor efectivo por las Letras Intransferibles con fechas de vencimiento 01/06/2025 (cancelación total), 29/04/2026 (cancelación total), y 03/04/2029 (cancelación parcial)“.

”Estos recursos líquidos, productos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, contribuyen a fortalecer el balance del BCRA", concluyó la autoridad monetaria. Se trata de un cambio de acreedor para el Tesoro y una suba en la cantidad de reservas netas. Sin embargo, la cifra bruta, que es el que contabiliza el BCRA de manera diaria, seguirá igual.

De acuerdo al último balance del Central, al cierre del 2024 existían en la autoridad monetaria una cantidad de Letras Intransferibles por unos U$S 22.900 millones. Para el Tesoro, esas mismas letras valen alrededor de U$S 69.000 millones. La diferencia es que el BCRA recalculó la manera en que contabiliza esos títulos por tratarse de un activo no negociable en el mercado, según el equipo económico.

“El Gobierno Nacional acordó una nueva facilidad extendida de fondos (EFF) con el FMI por USD 20.000 millones, de los cuales USD 15.000 millones constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. Además, se sumarán préstamos de otros Organismos Internacionales acordados por el Ministerio de Economía del orden de USD 6.100 millones. Estos recursos líquidos permitirán fortalecer el balance del BCRA”, señaló el balance del BCRA.

Furiase: "El Gobierno busca que el dólar se mantenga en el piso de la banda"

Federico Furiase, director del Banco Central y hombre de confianza del ministro Luis Caputo, detalló el esquema que busca mantener al dólar en el piso de la banda cambiaria. El plan se apoya en el ingreso de capitales de inversores no residentes, la estacionalidad de la cosecha agrícola y el superávit fiscal, que retira aproximadamente un billón de pesos mensuales del mercado.

Además, la reducción temporal de retenciones hasta julio podría acelerar las liquidaciones del sector agroexportador. Furiase explicó que la emisión monetaria solo se activará en dos casos: si el tipo de cambio alcanza el piso de la banda o si el Tesoro no logra refinanciar el 100% de sus vencimientos.

En este último escenario, se aplicaría el denominado "Punto Anker", en alusión a la consultora fundada por Caputo. Esta estrategia busca evitar la emisión descontrolada y mantener la estabilidad cambiaria.

El Gobierno también impulsa la remonetización de la economía sin emitir más pesos, fomentando el uso de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema financiero formal.