El FMI elogió acuerdo de Argentina con el Club de París

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió hoy el acuerdo alcanzado entre la Argentina y sus acreedores del Club de París, mientras continúan las negociaciones para un nuevo programa con el organismo multilateral que le permita al país refinanciar los US$ 45.000 millones de deuda. “Le damos la bienvenida a este progreso de la Argentina para resolver su deuda con los acreedores del Club de París", dijo el vocero del Fondo, Gerry Rice, quien expresó que los términos del acuerdo son un tema bilateral entre el país y este grupo de naciones, en el marco de su habitual conferencia de prensa en Washington.

Respecto de las negociaciones puntuales con el FMI, Rice sostuvo: “Continuamos comprometidos con la Argentina para que supere sus desafíos; el diálogo es constructivo y productivo, pero no tenemos una fecha para arribar a un nuevo acuerdo”. Al respecto, Rice confirmó que las negociaciones continuarán de manera presencial en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Venecia, prevista para el 9 y 10 de julio próximos.



Este encuentro con el Fondo había sido adelantado el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando anunció el acuerdo alcanzado entre la Argentina y el Club de París, que consistió en un puente de tiempo, de ocho meses, donde la Argentina pagará sólo US$ 430 millones de la deuda total, hasta el 31 de marzo de 2022. De esa forma, la Argentina dejará de pagar obligaciones por unos US$ 2.000 millones y tendrá mayor margen de tiempo para negociar con el FMI, y lograr luego un acuerdo de reestructuración de deuda con el Club de París.

Asimismo, Rice aclaró, ante una consulta, que no se ha discutido la posibilidad de que el país haga pagos parciales al Fondo si no se alcanza un acuerdo este año, tal como dejaron trascender algunos sectores del oficialismo. “La Argentina ha expresado su compromiso de hacer frente a sus obligaciones con el FMI y para este fin estamos trabajando con el Gobierno para lograr un nuevo programa”, sostuvo.

En otro orden, ratificó que mañana el directorio debatirá el giro adicional de US$ 650 mil millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs), que servirán para engrosar las reservas internacionales de los países miembro. Según la iniciativa, a la Argentina le corresponderán al menos unos US$ 4.350 millones, que serían desembolsados a fines de agosto.

Rice aclaró que se seguirá discutiendo el pedido de la Argentina, México y otros países para que una parte de esos DEG puedan ser prestados “en forma voluntaria”. En este sentido, aclaró que el año pasado ya hubo operaciones financieras de este estilo a los países más pobres y vulnerables que forman parte del organismo multilateral.