Fechas de cobro de ANSES en julio 2026: cómo es el calendario de pago

Aumento para jubilados PNC ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). De esta manera, millones de personas ya pueden consultar la fecha exacta en la que cobrarán sus haberes durante el próximo mes.

Además del cronograma, los pagos llegarán con una actualización del 2,1%, porcentaje que surge de la inflación registrada en mayo y que se aplica mediante el mecanismo de movilidad vigente.

Cuándo comienzan los pagos de ANSES en julio

Según informó el organismo previsional, las acreditaciones para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo comenzarán el 8 de julio y se realizarán de forma escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La publicación anticipada del calendario no implica un adelanto de los pagos, sino que permite a los beneficiarios organizar con mayor previsibilidad el cobro de sus prestaciones.

Calendario ANSES para jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Calendario ANSES para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Cuánto se cobra de PNC en julio

De cuánto será la jubilación mínima en julio

Con el aumento del 2,1%, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $411.787,67. El incremento responde a la actualización automática basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

La suba alcanzará también a pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas. Por el momento, ANSES confirmó únicamente el calendario de pagos y el porcentaje de aumento correspondiente a julio. Hasta ahora no se anunciaron modificaciones ni actualizaciones sobre eventuales bonos extraordinarios para jubilados y pensionados.

Cualquier definición sobre refuerzos adicionales será comunicada oficialmente por el Gobierno y el organismo previsional en las próximas semanas.