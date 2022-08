Mejores precios compensan gran parte de caída en volúmenes de vino exportado en primeros siete meses

Las exportaciones de vinos argentinos totalizaron US$ 482,3 millones en los primeros siete meses del año, según el Sistema unificado de Información Obligatoria (SIO) Vinos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Nación.

Durante los primeros siete meses de 2022 se exportaron 1.598.878 hectolitros de vino, 20,4% menos que los 2.009.686 hectolitros de similar lapso del año pasado.

Esta caída estuvo explicada principalmente por la caída de 42,6% en las exportaciones a granel, el descenso de 22,1% en las exportaciones de vino color y la baja de las exportaciones de vinos sin mención varietal y varietales (52,2% y 11%, respectivamente)

En tanto, las exportaciones en botella cayeron 5,4% mientras que las exportaciones de tetra cayeron 29,9%; así, las exportaciones de vino fraccionado registraron una caída de 7,3%.

Por su parte, la exportación de mosto mantuvo su tendencia negativa en volumen (46.555 toneladas) al registrar una caída de 16,9% en los primeros siete meses.

Gran parte de la caída en los volúmenes fue compensado por mejores precios de exportación, ya que en términos de valor también se registran caídas pero de mucha menor magnitud, aclaró el trabajo de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

La baja de 6,2% en valor de lo exportado en los primeros siete meses del año pasado se explica principalmente por la caída de las exportaciones de vinos a granel, que cayeron 24,6%; mientras que las ventas al exterior de vino fraccionado registraron un descenso de 4,3%.

En los primeros siete meses, el precio promedio de exportación del vino argentino fue de US$ 3,02 por litro, mientras que el fraccionado se exportó a razón de US$ 3,82 por litro y a granel a razón de US$ 0,83 por litro, valores 17,9%, 3,2% y 31,4% respectivamente mejores que los de julio del año pasado.

En el caso del mosto concentrado la mejora en valor compensó en parte la caída en los volúmenes.

Se exportaron 46,5 millones de toneladas, lo que significó una caída de 16,9%; pero por un valor de US$ 68,5 millones, que representó una variación positiva de 8,9%.

Así, el precio promedio de exportación del mosto fue de US$ 1.471 por tonelada, con una suba de 31% en relación al precio del año pasado.

Con información de Télam