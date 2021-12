Lanzan un plan para reforzar las exportaciones y generar divisas

El canciller le pone foco a recuperar la matriz productiva ante la necesidad de dólares que tendrá Argentina para hacer frente a la multimillonaria deuda externa.

"La misión que tenemos en Cancillería, que nos dio el Presidente, es abrir exportaciones, abrir mercados, y consolidar un modelo de crecimiento con justicia social", remarcó Santiago Cafiero en la entrega de los premios ExportAr. El ministro de Relaciones Exteriores busca reforzar las ventas del país al resto del mundo para enfrentar la necesidad de divisas, tanto para el desarrollo industrial como para hacer frente a la multimillonaria deuda externa.

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones argentinas alcanzaron los U$S 58.200 millones. Además de superar en 38% la cifra de 2020 con pandemia, los despachos al exterior superaron en 21,1% las del mismo período de 2019, de acuerdo a los datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) a los que accedió El Destape.

En concreto en septiembre, con un total de U$S 7.553 millones, las exportaciones mostraron un aumento de 59,8% con respecto al mismo mes de 2020. Si bien en valores pierde el sentido comparar con un año golpeado por el parate del COVID, la suba se dio por un aumento sustancial en las cantidades exportadas: +23,3%.

Respecto a septiembre de 2019, las ventas al mundo se incrementaron un 31,4%. Se trató del segundo mes con mayores exportaciones desde 2013, después del pasado agosto. Los principales destinos de las exportaciones argentinas durante esos 30 días fueron Brasil (U$S 1.305 millones), China (U$S 721 millones), Chile (U$S 410 millones) y la India (U$S 401 millones).

Ahora, también registraron un fuerte aumento las importaciones (+42,6 % con respecto a 2020 y +47,1% en comparación con 2019), dado que alcanzaron un total de U$S 5.886 millones. Esto arrojó un saldo comercial mensual de U$S 1.667 millones. Los principales destinos con superávit fueron Chile (U$S 344 millones), República de Corea (U$S 274 millones) y India (U$S 245 millones).

El informe de perspectivas comerciales de la Organización Mundial de Comercio proyectó una recuperación del tráfico. Estimaron que el volumen global de mercancías crecerá 10,8% este año y 4,7% en 2022.

No fue magia

Santiago Cafiero encabezó la 26° edición de los Premios Exportar 2021, donde se reconoció la labor de 11 empresas que apostaron a crecer en los mercados internacionales y realizaron un aporte significativo a la actividad exportadora. “De ese modo se consolida un proyecto y un modelo de desarrollo con justicia social, que es lo que queremos y lo que necesita nuestro pueblo”, apuntó el canciller el martes en el Palacio San Martín.

Destacó además que “un modelo de desarrollo se hace entre lo público y lo privado” y se refirió al “proceso de recuperación del empleo industrial, de la capacidad productiva, del entramado pymes, con proyectos específicos, con proyectos de diseño, con fondos para acompañar a las pymes y para subsidiar sus tasas”. “Exportar talento argentino y agregar valor: ese es nuestro desafío”, agregó.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca destacó que “es con el mercado interno y haciendo base en nuestras capacidades, que nosotros planteamos este desafío de sumar cada vez más empresas para la exportación”. Y añadió: “la recuperación de la economía argentina este año es muy alta, no fue magia. En la pandemia y antes de ella desplegamos con todo el equipo de trabajo del presidente, una gran cantidad de políticas industriales”.

El presidente ejecutivo de la AAICI, Juan Usandivaras, resaltó: “Nos enorgullece cerrar el año con esta muestra de empresas que siguen luchando y abriendo mercados, especialmente en un contexto internacional tan complejo y desafiante”, manifestó. Asimismo, el secretario de las PYMES, Guillermo Merediz, destacó “los distintos instrumentos para acompañar y fortalecer el desarrollo exportador de las empresas nacionales. Junto con Cancillería trabajamos para potenciar toda la capacidad productiva, de diseño e innovación que tienen las empresarias y los empresarios nacionales para lograr que amplíen los mercados de destino y los volúmenes de exportación”.

Un caso testigo

“Argentinas al Mundo” se destaca entre las once categorías del ExportAr porque premia a las empresas que sean propiedad o estén lideradas por mujeres y hayan tenido una participación exportadora destacada. El reconocimiento se lo llevó Yumba, que fabrica resinas artesanales para la industria musical y se trata de la única marca argentina, que compite con todas internacionales.

Con clientes en 18 países, Guillermina Esmoris, la socia fundadora, empezó hace cuatro años, dos de ellos atravesados por la pandemia. “En esos fue fundamental el apoyo y contención del Estado para seguir sosteniendo Yumba”, le explicó a El Destape en el Palacio San Martín. Entre ellos destacó el programa Exporta Simple como fundamental para que pequeños productores puedan vender al extranjero. En la actualidad los despachos implican el 90% de sus ganancias.

“El Repro 2 me permitió sostener la compañía, cubriendo los costos fijos durante los peores meses de la pandemia, y el Crédito a tasa cero me permitió reinvertir en productos nuevos”, recordó Esmoris. “Me sentí muy acompañada por el Estado”, reconoció.