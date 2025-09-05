Argentina pierde terreno en su principal relación comercial: fuerte caída de las exportaciones a Brasil

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) publicó este jueves su informe de intercambio bilateral entre Argentina y Brasil, con números preocupantes para el país. En comparación interanual, el vínculo comercial entre Argentina y Brasil en el sector automotriz muestra números distantes entre agosto de este año y el de 2024. Las exportaciones al gigante sudamericano cayeron un 11,7%, mientras que las importaciones brasileñas al país crecieron un 40,4%. Lo que pasó es simple: mientras que Argentina optó por dejar de exportar vehículos automóviles de pasajeros, vehículos automóviles para transporte de mercaderías y usos especiales, aparte de los motores de pistón, partes y accesorios de vehículos automotores, vehículos de calle y energía eléctrica, la importación de estos mismos productos subió de manera inversamente proporcional a lo que hasta 2024 se exportaba a Brasil.

En líneas generales, el informe destaca que el intercambio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2672 millones en el octavo mes del año, un 14,4% por encima del valor obtenido en el mismo mes de 2024, que llegó a ser de U$S 2336 millones. Pero el diferencial se ve en las ventas argentinas, que cayeron en agosto de 2025 un 11,7% con respecto a agosto de 2024, cuando sumaron U$S 1029 millones, mientras que cayeron 6,6% respecto a julio de 2025.

Por su parte, las importaciones desde Brasil fueron de U$S 1642 millones y mostraron por un lado un alza interanual del 40,4%, mientras que en paralelo tuvieron una baja del 1,2% respecto a julio de 2025.

En conclusión, el saldo comercial entre ambos países a este agosto fue deficitario para Argentina por U$S 613 millones. En los primeros ocho meses de 2025, en tanto, la Argentina tuvo números rojos en U$S 4142 millones, distinto a lo sucedido en el mismo período, pero de 2024, cuando hubo un superávit de U$S 220 millones.

En qué posición quedó Argentina en el ranking de proveedores de Brasil

Argentina se quedó con el cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, sólo detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5459 millones), Estados Unidos (U$S 3994 millones) y finalmente Alemania (U$S 1220 millones). Por el otro lado, el país quedó también entre los principales compradores de Brasil, quedando en tercer lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9494 millones) y Estados Unidos (U$S 2762 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 3,9% en agosto de 2025 con respecto a 2024, pasando de U$S 28.736 millones a U$S 29.861 millones. Por otro lado, las importaciones bajaron un 2,1% con respecto a agosto de 2024, pasando de U$S 24.219 millones a U$S 23.722 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño tuvo un superávit de U$S 6139 millones, consiguiendo así que su saldo comercial con el mundo preserve el signo positivo por sexto mes consecutivo.