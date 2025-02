Adorni rechazó que Milei haya violado la ley de Ética Pública y negó cambios en los asesores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó este martes que Javier Milei haya incumplido la ley de Ética Pública a raíz del escándalo con la criptomoneda $LIBRA. Además, aclaró que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no va a intervenir en la defensa del Presidente por este caso y ratificó que no está de acuerdo con la interrupción que Santiago Caputo hizo en la entrevista del mandatario con Jonatan Viale, mientras que negó cambios en el Gabinete o el Consejo de Asesores.

"Entendemos que no hubo ninguna actitud contra la ley de Ética Pública", afirmó Adorni en la conferencia de prensa que brindó hoy en Casa Rosada, la primera desde que estalló el escándalo el viernes pasado. Aun así, señaló que eso "lo determina la Oficina Anticorrupción", a la cual el Poder Ejecutivo le encargó la investigación del caso.

Por otro lado, el vocero presidencial remarcó que Cúneo Libarona "está abocado a sus funciones específicas", descartando así que pueda llegar a intervenir, como defensor personal o como asesor legal, en la defensa de Milei ante las denuncias radicadas por la estafa cripto. Ayer, el Presidente había mencionado esa posibilidad durante la entrevista con Jonatan Viale en TN, lo que ocasionó que fuera interrumpido por su asesor Santiago Caputo, tras lo cual rectificó su afirmación.

Al respecto, Adorni reiteró que no está de acuerdo con la interrupción por parte Caputo, pero lo minimizó al afirmar que eso no implica una pelea suya con el asesor. "No hay ningún vínculo roto ni interna. Hubo diferencias de opinión 200 veces y no hay ningún problema", afirmó.

Sobre el episodio, explicó que "hubo una interrupción porque Caputo consideró alguna confusión entre la atribución del Ministerio de la Justicia y la defensa judicial" de Milei, pero "como no quería que haya confusión, y tiene a la exquisitez como una de sus virtudes, cortó la entrevista".

Aun así, el funcionario aclaró que "el equipo de asesores es decisión del Presidente, y no tiene intenciones de hacer cambios" a raíz el escándalo cripto, mientras que señaló lo mismo en relación al Gabinete de ministros.

También afirmó que "por supuesto" que no hay funcionarios que pidan coimas para acceder a reuniones con Milei, rechazando así la denuncia hecha por el experto cripto Charles Hoskinson tras destaparse la criptoestafa. "Es insultante. Somos gente honesta, honorable", afirmó Adorni.

La agenda de Milei en EEUU

Por otro lado, el vocero confirmó la agenda de Javier Milei en Estados Unidos, entre el jueves y el sábado de esta semana. Tiene previsto reunirse en Washington con Elon Musk el jueves a las 17:15 (hora argentina) y con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, ese día a las 19 horas. El viernes dará un discurso frente al BID a las 13 horas, y a las 15 se encontrará con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga.

El sábado, en tanto, dará su discurso ante la CPAC a las 13 horas. Por el momento, no tiene prevista una reunión de Estado con el presidente norteamericano, Donald Trump, aunque podría cruzarle con él durante el evento de la dirigencia conservadora.