Entre Ríos: provincia y municipios unen fuerzas y llaman a "custodiar" los precios

En Entre Ríos, serán varios los organismos que se encargarán de que se cumpla la disposición nacional del congelamiento de precios. Labor mancomunada con los municipios.

Entre Ríos se suma a las provincias que aplicarán y controlarán el congelamiento de precios dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Si bien serán menos productos los que tendrán alcance, en relación al total (1.432) las autoridades entrerrianas han demostrado predisposición de apoyar la medida y acompañarla con el trabajo de inspectores que fiscalicen el cumplimiento, especialmente en grandes superficies de venta.

El gobernador Gustavo Bordet participó de la reunión que encabezó el miércoles el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, donde junto a mandatarios provinciales de casi todo el territorio nacional, delineó un plan de acción tendiente a que el programa se cumpla con la mayor efectividad posible. Luego del encuentro, el titular del Poder Ejecutivo entrerriano formó parte de una conferencia de prensa junto a, entre otros, el propio secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Allí, la máxima autoridad de la provincia respaldó la decisión adoptada con el objeto de detener la inflación y evitar abusos de los formadores de precios.

"Acabamos de firmar un convenio para poder lograr llevar a cabo en nuestras jurisdicciones los controles de precios necesarios. Son medidas transitorias, que tienden a corregir asimetrías entre los precios, que generan un perjuicio en los bolsillos de los consumidores", resaltó Bordet. Y agregó: "Lo vamos a hacer con organismos de la provincia, municipios y asociaciones de defensa del consumidor. Siempre manteniendo canales de diálogo apropiados para llevar a cabo la medida en los tres meses de su vigencia. Y poder, de esta manera, en una época en la que la demanda se intensifica, y teniendo en cuenta diciembre, tener una normalización y garantizar que los alimentos estén en la mesa de los argentinos a un precio justo".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Entre Ríos, serán varios los organismos que se encargarán de que se cumpla la disposición nacional. En primer lugar, la secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Producción. Junto a esa repartición, trabajarán la Dirección de Comercio Interior, la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y el Observatorio de Precios. Se ha pedido la colaboración, además, de los inspectores de la Secretaría de Fiscalización.

"A nosotros nos caracteriza una filosofía, que es la de promover la producción y el trabajo. Y trabajamos muchísimo con todos los empresarios y la forma ideal sería llegar a acuerdos. No se logró. se vieron aumentos exagerados y se tomó esta decisión", resaltó Fernando Caviglia, titular de Industria y Comercio. En contacto con medios de Paraná, el funcionario -de amplia trayectoria en el Consejo Empresario de Entre Ríos- indicó que habrá una labor mancomunada con los municipios, teniendo en cuenta que serán los órganos de aplicación de la norma.

“Tuvimos una reunión con los ceos de las cadenas de supermercados, con quienes tenemos una excelente relación. Concurrieron a la convocatoria, se mostraron predispuestos y dijeron que van a cumplir con el congelamiento”, destacó Caviglia. El secretario dijo que “no hay motivo para que haya desabastecimiento”, porque la propia resolución “llama a los empresarios a que hagan el mayor esfuerzo de producción y usen su capacidad instalada”. Y acotó: “A medida que produzcan más y bajen los precios, venderán más. Se produce un círculo virtuoso. A veces hay intereses políticos de fondo, pero creemos que con los empresarios vamos a trabajar en conjunto, como lo hicimos durante la pandemia. Hay un grado de confianza y diálogo permanente”.

En el mismo sentido se expresó el director de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano. “Estamos preparados para estos controles, con diferentes herramientas. Van a ser más sencillos, porque acá, a diferencia de otros casos, hay una lista definida de productos”, explicó el funcionario. El titular del área provincial dijo que se va a trabajar en conjunto con los municipios: “Seguramente con una mejor performance, porque ahora todos los municipios tienen la plenitud de su personal. Entonces nuestro cuerpo de inspectores se va a reforzar”.

Luciano apuntó que la Ley de Abastecimiento es la “ley madre” que regirá el congelamiento, con la delegación correspondiente a los gobiernos locales. Asimismo, dijo que, en caso de requerirlo, las comuas pueden remitir las actas a Defensa del Consumidor para que se tomen las medidas pertinentes con aquellos que incumplan la norma: “La resolución es obligatoria para todos los comercios. Esto tendrá un efecto en aquellos que tengan sus valores por encima, porque deberán bajarlo”.

Para finalizar, el director de Defensa del Consumidor que los más de 1.400 productos congelados pertenecen a unas 100 empresas, con lo cual se simplificarán las gestiones: “Distinto era lo que sucedía el año pasado, cuando el congelamiento era total y era muy difícil estar atrás de todos”. El propio Luciano mantuvo contacto también con un nutrido grupo de dirigentes sindicales y vecinales de Paraná, convocados por la Regional Paraná de la Confederación General del Trabajo (CGT). El objetivo fue explicar la resolución 1.050 y dar cuenta de cómo se puede colaborar a su efectivo cumplimiento.

“Acompañamos y respaldamos esta medida, porque creemos que hace falta que se corten los aumentos que impactan de manera directa en el bolsillo de los trabajadores. En abril la Regional Paraná envió una carta a los medios, donde advertimos que hacía falta una 'vacuna anti-inflación'. Esto no es la solución, pero transitoriamente ayudará y ordenará los precios. Estamos hablando de un mal endémico, que tiene su correlato desde el año 1983, cuando afortunadamente recuperamos y supimos sostener la democracia”, explicó a El Destape, Oscar Barbieri, secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento e integrante del triunvirato que conduce la Regional de la central obrera en la capital.

Barbieri alertó sobre "poderes que operan para condicionar a los gobiernos populares". Y aclaró: "Siempre estuvieron, no nacieron con la gestión de Alberto Fernández. En el gobierno de Mauricio Macri también operaban, la diferencia es que las medidas que tomó Cambiemos impulsaron la inflación, no intentaron contenerla. Nosotros hacemos un llamado a la reflexión, a que ocupen con responsabilidad el rol social que les corresponde. No estamos pidiendo que no produzcan o que pierdan plata, estamos pidiendo que dejen de aplicar aumentos que, a todas luces, no tienen sentido".

El sindicalista apuntó que el rol de los gremios será el de "amplificar" el programa, no solo adentro de los espacios que nuclean a trabajadores, sino que también en otros círculos con los que mantienen contacto: "Debemos colaborar para que la ciudadanía, en caso de registrar una faltante o un abuso, sepa dónde puede hacer la denuncia. Hay mucha desconfianza, porque a veces esos mecanismos de reclamo no funcionan correctamente, pero el desafío es hacerlos andar, que haya un emisor y un receptor. Entre todos tenemos que sumar a que el pan llegue a la mesa de los argentinos a un precio justo".

Los consumidores también jugarán un rol preponderante en el cumplimiento de la medida nacional. En diálogo con El Destape, Sandra López, de la Asociación de Defensa y Educación del Consumidor, respaldó la decisión nacional: “Todos los que concurrimos al supermercado diariamente hemos visto aumentos terribles, que han afectado el bolsillo de los consumidores. Creemos que había que ponerle un freno. Vemos necesaria y oportuna esta medida”.

López apuntó además: “A nosotros nos parece importante que todos nos involucremos en el tema, porque entre todos vamos a defendernos. El consumidor debe ser protagonista, y ayudar a que se cumpla con la medida, denunciando”. Detalló luego dos canales que tendrán los vecinos entrerrianos para hacer denuncias: 0800 444 5256 y 3436229530. Indicó, además, que habrá una app que permitirá escanear el código de barras de los productos para saber su precio y si se condice con lo que está en góndola: “Debemos ser todos custodios de los precios. Es imposible, si bien el gobierno pondrá todo el esfuerzo, controlar sólo desde el Estado. Estas empresas sólo quieren ganancias exorbitantes y por eso es importante este programa".