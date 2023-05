Para cuidar dólares, el Gobierno acordó cambios de pago de importaciones con petroleras

En medio de la fuerte escasez de reservas, la medida pretende optimizar el uso de dólares para que el negocio de las petroleras no amplíe la sangría.

El Gobierno y empresas del sector energético acordaron que éstas firmas buscarán financiamiento a 90 días para pagar sus importaciones. En medio de la fuerte escasez de reservas, la medida pretende optimizar el uso de dólares para que el negocio de las petroleras no amplíe la sangría de billetes verdes.

Según pudo saber El Destape, la secretaria de Energía, Flavia Royon, el secretario de Comercio, Matías Tombolini y representantes del Banco Central se reunieron con directivos petroleros (YPF, Raizen y Trafigura, entre otras). Allí, hubo un acuerdo de consenso para "buscar financiamiento a 90 días", detallaron desde el Gobierno. Las empresas "tienen que tramitar una SIRA y la Secretaría de Comercio establece la fecha de pago", consignaron fuentes directas que participaron de la reunión.

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) es el sistema de control de importaciones de estricta verificación sobre los pedidos que realizan las empresas. En la AFIP cuentan con una planilla calendario detallada con los pagos que debe efectuar el Central día por día en base al despacho de Aduana. El nuevo sistema de importaciones también posee un mapa que determina las “observaciones” que el organismo de control informa a las empresas.

"Nosotros nos juntamos con la industria porque estamos optimizando el uso de las divisas, así como lo hicimos con los medicamentos y en función de la sequía, para mantener un flujo que permita sostener una demanda que crece", señalaron desde Comercio. Entonces, "como crece la demanda, necesitamos ordenar el consumo de divisas", agregaron desde el Gobierno.

En este sentido, desde la dependencia oficial afirmaron que "no se restringió el acceso a divisas a ningún sector y no hay ninguna nueva normativa". En ese sentido, explicaron: "En Argentina crece la demanda de combustible 6% y por lo tanto necesitamos reordenar el pago de lo mismo. No hay ninguna restricción, lo que hay es una priorización".

Mayores intervenciones y nuevas regulaciones para cuidar dólares

El Banco Central compró US$ 156 millones en esta semana corta. De esta manera, hiló 14 ruedas con saldo positivo, acumulando así compras netas por casi US$ 587 millones. Dicha dinámica tuvo lugar frente a liquidaciones del dólar soja, que se aceleraron respecto a la semana previa, y a una demanda neta de privados que mostró un fuerte salto el miércoles producto de pagos por importaciones de energía en torno a los US$ 110 millones.

De este modo, en lo que va de mayo el BCRA suma compras netas por más de US$ 300 millo0nes, aunque en lo que va de 2023 perdió más de US$ 2.600 millones por sus intervenciones en el mercado cambiario, siendo este el peor inicio de año para un año con cepo cambiario, según la consultora Ecolatina. Pese a las compras netas de la semana, las reservas internacionales netas continuaron con su tendencia decreciente y se encuentran en terreno negativo por cerca de US$ 1.700 millones.

Semana corta y tranquila para los dólares alternativos, pero con más regulaciones

En la última semana, los dólares alternativos se mantuvieron relativamente estables, permitiendo una leve baja en la brecha cambiaria. Puntualmente, el dólar contado con liquidación ($ 480, +1,2% semanal), el MEP ($ 460, -1,4% semanal) y el blue ($ 493, +1% semanal) terminaron este miércoles en niveles similares a la semana pasada. De este modo, dada la suba semanal del tipo de cambio oficial (+1,2%), la brecha cambiaria promedio mostró una leve reducción: pasó del 104,6% el viernes pasado al 102,7% en el cierre de esta semana.

La estabilidad en los financieros encuentra su explicación en las intervenciones del BCRA en el mercado de bonos en dóalres. Dado que actualmente es uno de los principales factores que reducen las pocas reservas disponibles con las que cuentas el BCRA, las autoridades decidieron implementar una nueva medida. La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió a quienes hayan comprado dólar MEP o contado con liquidación vía bonos soberanos a disponer (comprar o vender) de tales divisas por 15 días.

En ese sentido, la medida busca evitar los llamados "rulos", un mecanismo de arbitraje a través del cual se compra un activo por un precio bajo y se vende por otro más caro, teniendo una diferencia inmediata.

Según pudo saber El Destape, la CNV analiza "los arbitrajes y rulos que hicieron las sociedades de Bolsa" en las últimas jornadas. Según fuentes del mercado, hubo operaciones fuera del marco habitual y de importante volumen que promueven la suba de las versiones financieras del dólar, lo que se conoce como contado con liquidación y Bolsa (o MEP).