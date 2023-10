Massa acusó de "bandidos y pícaros" a quienes especulan y generan la falta de gasoil: qué hará el Gobierno

El candidato a presidente instruyó a la Secretaría de Energía para que se reúna con las compañías líderes del sector con el objetivo de asegurar el abastecimiento. Cuáles son los motivos del conflicto.

Ante las denuncias de faltante de gasoil en las estaciones de servicio en diversas provincias del Interior, el candidato a presidente en las elecciones 2023 y ministro de Economía, Sergio Massa, le apuntó a "pícaros y bandidos" que especulan en medio del proceso electoral. Además, instruyó a la Secretaría de Energía para que se reúna con las compañías líderes del sector con el objetivo de asegurar el abastecimiento.

A la salida de su exposición en CAME y rodeado de periodistas, el funcionario explicó: "Hay mayoristas stockeando y les pedimos a YPF y a empresas como Axion, que tienen fuerte presencia en el Interior, que garanticen abastecimiento minorista". En esa línea, agregó: "En este momento no hay demanda mayorista grande, sino acumulación de stock. Siempre en procesos electorales, de incertidumbre, aparecen pícaros y bandidos y tenemos que castigarlos".

Quién debe garantizar el gasoil

Una fuente de peso en el sector energético sostuvo que "los que deberían garantizar el stock son Axion y Raizen (Shell)" ya que YPF "está bien de producto" pero el problema que "los consumidores- ya sea mayoristas o minoristas - van a cargar a YPF porque es la más barata". Esta misma fuente señaló que el resto de las compañías ya aumentaron casi un 5% los combustibles desde el congelamiento, a diferencia de la compañía 51% estatal.

"Si todos cargan en YPF, es imposible sostener el stock, especialmente si los que vienen son los del canal mayorista. pero es lógico el pedido. Shell es el principal problema en el mercado hoy", aseguraron a El Destape. Como se supone que se trata de un mercado no intervenido, el Gobierno no podría discriminar la venta por cupos para frenar el stockeo, pero "si lo hace no solucionaría el problema, que está vinculado con el precio del producto", afirmaron a este medio.

"No hay gasoil porque es el país es deficitario en la producción de gasoil, hay que importarlo y lo compras en dólares y lo vendes en pesos. Eso da como resultado que las empresas no pongan todo su gasoil en el mercado", resumió la fuente.

Problemas de precio

Durante 2023, los combustibles quedaron rezagados frente a varias variables económicas. Mientras que el Índice de Precios al Consumidor escaló un 80 por ciento y la inflación mayorista llegó al 87 por ciento; los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio subieron un 57 por ciento.

En este contexto, no se registró un pico de demanda de gasoil, sino que hubo un desplazamiento de clientes mayoristas hacia estaciones de servicio en lugar de utilizar los canales habituales. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) que nuclea a 44 cámaras de todo el país, envió una nota a los Ministerios de Economía y Transporte sobre el "perjuicio social y económico que provoca el faltante de gasoil que se viene registrando en las últimas semanas". Ricardo Rivero, director Ejecutivo de la entidad, sostuvo que no se trata de un problema de faltante sino de oferta.

La proporción de mercado a favor de YPF es "cada vez más chica" por la subida de los precios mayoristas de 35% en agosto contra 18% en el surtidor minorista. El costo no sólo aumenta a mayor distancia de la Ciudad de Buenos Aires y la brecha puede llegar al 20% según las distintas petroleras. La empresa ofrece a $ 306 el litro, en Shell oscila entre $ 350 y $ 370; mientras que Puma y Axion lo venden entre $ 340 y $ 350.

Rivero explicó que la mayoría de los transportistas optan por el combustible que distribuye YPF, que fija un descuento con la tarjeta "YPF en Ruta". En ese sentido, la federación advirtió: "Los transportistas quedan limitados a optar entre reabastecerse en otras petroleras a costos sustancialmente más elevados o esperar a la vera de la ruta el repostaje de los tanques de YPF con los consabidos problemas que ello genera (inseguridad vial para la unidad, la carga y para el propio conductor)".