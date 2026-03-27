Axel Kicillof revindicó la estatización de YPF luego del fallo de Estados Unidos que le dio la razón

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos que favoreció a la Argentina en la causa vinculada a YPF y aseguró que la resolución “deja en evidencia años de mentiras” en torno a la nacionalización de la petrolera. También criticó al presidente Javier Milei por darle "siempre la razón a los buitres" y planteó que el libertario debería estar "agradecido" por su expropiación.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que durante años se instaló un “relato impulsado por los fondos buitres” para cuestionar la decisión de estatizar la compañía y obtener beneficios económicos. En ese sentido, cuestionó las críticas que calificaron el proceso como técnicamente incorrecto.

Kicillof también apuntó contra Milei, quien había hecho referencia al denominado “impuesto Kicillof”. Según el gobernador, esa idea “nunca fue más que una operación” y remarcó que los abogados del Estado argentino defendieron en la causa los mismos argumentos que el oficialismo sostuvo desde el inicio.

El exministro de Economía afirmó que las críticas a la estatización no estaban dirigidas únicamente a su figura, sino que buscaban cuestionar “una decisión soberana” y favorecer intereses extranjeros. Además, consideró que sectores de la oposición “trabajaron siempre para los buitres”.

En su defensa de la medida, Kicillof subrayó que la recuperación de YPF —impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner— fue una de las decisiones estratégicas más relevantes de las últimas décadas y destacó su rol actual como “palanca de desarrollo” para el país.

Por último, el gobernador sostuvo que la empresa energética es clave para enfrentar la crisis global del sector y concluyó: “YPF es de los argentinos. El futuro también”.

En diálogo con C5N, el mandatario provincial agregó que Milei tendría que estar "agradecido" por la nacionalización de la empresa, ya que las exportaciones de Vaca Muerta de la compañía aportan mucho a las cuentas públicas. "Milei tendría que haber agradecido", sostuvo.

Para Kicillof, el Presidente le dio la razón "todo el tiempo a los fondos buitres" que reclamaban millones en el juicio. "Cuando él dice que estuvo mal hecho y dice 'el inútil de Kicillof', lo que está haciendo es decir que los demandantes, los fondos buitres, tenían algo que reclamar. No se sabe si por vinculaciones, por ignorancia, por oportunismo político o para hacer daño", explicó.

Cristina también habló tras el fallo por YPF

La expresidenta Cristina Kirchner se pronunció tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos en la causa por YPF y destacó la labor de los abogados que defendieron al Estado argentino en los tribunales de Nueva York. En la red social X, la exmandataria agradeció al equipo jurídico de la firma Sullivan & Cromwell LLP, que llevó adelante la defensa desde 2020, y resaltó que lograron sostener la postura argentina en torno a la primacía de la Constitución Nacional por sobre el estatuto de una empresa.

En ese sentido, remarcó que el eje de la defensa estuvo centrado en el reconocimiento de la soberanía de los Estados, al sostener que las normas internas de una sociedad no pueden imponerse sobre el ordenamiento jurídico de un país.

Kirchner también subrayó que la posición argentina contó con el respaldo de Estados Unidos, tanto durante administraciones demócratas como republicanas, lo que —según indicó— refuerza la solidez del planteo presentado en la causa.

A partir de la resolución judicial, la expresidenta afirmó que queda demostrado que la expropiación de YPF por motivos de utilidad pública se realizó conforme a derecho. Además, defendió la decisión política de recuperar la compañía como una medida estratégica para el desarrollo nacional.

En esa línea, destacó el impacto del desarrollo de Vaca Muerta, al señalar que permitió alcanzar un superávit energético de miles de millones de dólares, consolidando la soberanía en materia de recursos.