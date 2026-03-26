En el programa de Canosa dijeron lo que todos piensan de Milei: "Es"

La dura comparación en el programa de Canosa.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei durante una entrevista en el stream Carnaval, dentro del programa conducido por Viviana Canosa.

Durante la conversación, el dirigente sindical apuntó directamente contra la gestión libertaria y cuestionó el impacto de las políticas económicas actuales. "Milei es peor que la pandemia. Es más letal que el COVID este gobierno", afirmó sin rodeos, generando repercusión inmediata en redes sociales y ámbitos políticos.

Aguiar sostuvo su postura con cifras vinculadas al empleo y la actividad económica. "Mas de 22.100 empresas (cerraron). Durante la pandemia, 15.000", dijo el Secretario General ATE. Además, comparó la pérdida de puestos laborales entre ambos períodos: "Más de 150.000 puestos de trabajo de perdieron en la pandemia, Más de 300 mil puestos de empleo registrados destruyo este gobierno". Según el sindicalista, estos números reflejan un deterioro acelerado del mercado laboral en los últimos meses.

En ese sentido, también hizo referencia al funcionamiento de la industria argentina y al nivel de utilización de su capacidad productiva. "La capacidad industrial instalada, durante la Pandemia era del 55%-60%, ahora es del 53%", expresó, señalando que incluso en el contexto sanitario global el aparato productivo habría mostrado mejores indicadores que en la actualidad.

Rodolfo Aguilar y su comparación con el 2001.

El dirigente sindical fue más allá y trazó un paralelismo con una de las crisis económicas más profundas de la historia argentina. "Si uno va a buscar una crisis de mercado de trabajo en la argentina en la historia, revisa 2001. 20% de desocupación", dijo Aguilar. Ante esa comparación, Canosa preguntó: "¿Estamos pareciéndonos al 2001?". La respuesta del gremialista fue contundente: "Estamos pareciéndonos, pero vamos a terminar peor".