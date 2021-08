Empleo Rural y AUH: cómo hacer para seguir cobrando con empleo en blanco

El presidente Alberto Fernández presentó este jueves el plan para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales. La medida compatibilizará la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de todo el país.

Empleo Rural: qué prestaciones alcanza

El programa establecerá una garantía para que los titulares de asignaciones universales que sean contratados "en blanco" puedan mantener los beneficios no contributivos que les correspondan, y se les asegurará como mínimo el monto equivalente al 100% del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.

"El objetivo no es que la gente tenga planes sociales sino que tenga trabajo digno", afirmó el presidente Alberto Fernández al presentar la iniciativa. "Había que resolver el dilema de esta gente. No vamos a estar ausentes cuando el trabajo no está. A partir de ahora van a dejar de ser incompatibles el plan social con idea de trabajar".

Un relevamiento realizado por el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) en 2019 en todo el país, constató la situación laboral de 15.648 trabajadores rurales, de los cuales 12.994 se encontraban en la informalidad, lo que representa una tasa del 83%.

El objetivo de la iniciativa tiene como eje central el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales.

En los últimos días de julio los trabajadores rurales lograron un aumento salarial por encima del 48%, en un acuerdo alcanzado con los empresarios en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Desde el 1 de agosto, el salario del peón general de campo llega a los $51.660 y alcanzará los $59.450 desde octubre.