Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en marzo 2025 y escala salarial

Empleados de comercio: cuánto ganan los empleados.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmó el convenio salarial que establece un aumento en tres tramos, aplicados sobre los salarios de diciembre de 2024.

Los incrementos, que no serán acumulativos, se distribuirán de la siguiente manera:

1,7% en enero de 2025 (abonado en febrero).

(abonado en febrero). 1,7% en febrero de 2025 (a cobrarse en marzo).

(a cobrarse en marzo). 1,7% en marzo de 2025 (se percibirá en abril).

Además, el acuerdo contempla que los empleados con jornadas reducidas, tiempos parciales o ausencias injustificadas recibirán ajustes proporcionales a su carga horaria.

Salarios de empleados de comercio.

A partir de febrero de 2025, el sueldo básico de los empleados de comercio con presentismo ascendió a $1.050.000, de acuerdo con el convenio firmado el 28 de enero de 2025. Este monto se ajusta a los parámetros establecidos por el Gobierno, con un incremento que no supera el 2% mensual, manteniéndose en línea con la inflación proyectada. No obstante, esta estructura salarial no rige en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde las negociaciones se realizan de manera independiente.

Cómo quedaron los salarios de comercio en marzo

Los empleados de comercio recibirán nuevos salarios básicos a partir del último acuerdo paritario. Las remuneraciones, organizadas por categoría, serán las siguientes:

Personal de Maestranza

Categoría A: $929.207.

$929.207. Categoría B: $931.897.

$931.897. Categoría C: $941.321.

Administrativos

Categoría A: $939.304.

$939.304. Categoría B: $943.346.

$943.346. Categoría C: $947.383.

$947.383. Categoría D: $959.502.

$959.502. Categoría E: $969.599.

$969.599. Categoría F: $984.410.

Cajeros

Categoría A: $942.668.

$942.668. Categoría B: $947.383.

$947.383. Categoría C: $953.442.

Auxiliares

Categoría A: $942.668.

$942.668. Categoría B: $949.400.

$949.400. Categoría C: $971.619.

Auxiliares especializados

Categoría A: $950.750.

$950.750. Categoría B: $962.867.

Vendedores

Categoría A: $942.668.

$942.668. Categoría B: $962.869.

$962.869. Categoría C: $969.599.

$969.599. Categoría D: $984.410.

Empleados de comercio: el salario de marzo.

El acuerdo establece que en abril de 2025 se realizará una revisión de la escala salarial, con el objetivo de analizar el impacto de la inflación y otros factores económicos sobre los ingresos de los trabajadores. El secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, destacó que la prioridad del gremio es proteger el poder adquisitivo de los empleados de comercio. Además, aseguró que continuarán monitoreando la evolución de la economía y el mercado laboral para gestionar nuevos ajustes salariales si la situación lo amerita.

A pesar de las incertidumbres económicas, el acuerdo pactado para 2025 contempla aumentos escalonados que garantizarán a los trabajadores sueldos actualizados, con la posibilidad de nuevas revisiones según la evolución de la inflación a lo largo del año.