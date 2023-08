Elecciones 2023: padre de la convertibilidad y asesor de Bullrich desaconseja la "dolarización"

El rechazo a la medida que el candidato de ultraderecha trajo en esta campaña fue expuesto por Horacio Tomás Liendo, el arquitecto jurídico de la convertibilidad puesta en marcha por Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem.

El camino de la dolarización que impulsa Javier Milei en la campaña para estas elecciones 2023, fue desaconsejado por Horacio Tomás Liendo, el arquitecto jurídico de la convertibilidad puesta en marcha por Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem. Ex secretario de Coordinación del Ministerio de Economía Liendo es una voz muy escuchada en el mundo jurídico de las empresas, a las que asesora desde su estudio, y Patricia Bullrich le pidió su consejo.

En los últimos días volvió a la escena económica por el plan que le acercó a Carlos Melconian y a la candidata a Presidenta de Juntos por Cambio, que consiste en un dar curso a un sistema bimonetario. Liendo considera que no están dadas las condiciones para una dolarización formal o exclusiva, como la que proponen Emilio Ocampo y Javier Milei, y sostiene que las competencias del Banco Central deben ser delimitadas nuevamente "sin dinamitarlo".

"Cuando se implementó la convertibilidad ya había ocurrido la hiperinflación y eso había destruido los activos financieros, tanto la base monetaria como los préstamos otorgados, plazos fijos. La convertibilidad, lejos de producir una contracción monetaria, produjo una expansión monetaria", explicó Liendo. Recordó que la base monetaria era de US$ 4.000 millones y se llegó a un pico de US$ 16.000 millones y, aun cuando terminó en el 2001, estaba en US$ 12.000 millones. "Esa no es la situación en este momento"., apuntó.

"A pesar de todo lo que ha ocurrido en la Argentina, hay tenedores de activos en pesos, tanto de base monetaria, es decir, el dinero que tenemos en el bolsillo, como activos del sistema financiero, por US$ 40.000 millones como mínimo. Entonces, hoy en día, cambiar todo eso por dólares no me asegura que se vaya a expandir más", señaló.

Patricia Bullrich analiza el bimonetarismo

Para Liendo, es "más inteligente" partir de esa base que ya existe y poner en marcha el curso legal del dólar. "Es un paso más que el que habíamos dado en la Convertibilidad, para que la gente saque directamente sus dólares", afirmó. "No hace falta que el Estado se endeude y que consiga dólares para rescatar la base monetaria. La gente seguiría con todos los activos que tiene en pesos y además podría utilizar los activos que tiene en dólares", explicó.

El abogado dijo: "Obviamente, al liberalizar completamente el mercado cambiario, se produce la salida del cepo con todas las restricciones que impiden que la economía argentina funcione normalmente. Esa es la diferencia entre mi propuesta y la propuesta de Milei". Cuestionó, además, que "desde un punto de vista financiero, se está planteando la necesidad de canjear todas las Leliq por dólares cuando las Leliq están bancando a los plazos fijos que defienden a los ahorristas de la inflación".

"Ni hablar que los bancos, que se han achicado mucho desde la salida de la convertibilidad, son un sistema muy pequeño, que está operando en base a altísimos spreads como los que obtienen con la Leliq y financian una estructura bastante grande. No se puede salir de ese sistema inmediatamente porque todos van a quebrar. Entonces hay que manejar la situación con muchísima prudencia. En mi esquema inicialmente no hay que tocar nada de eso porque el mundo pesos continúa, aunque con durísimas restricciones para que no se financie al Tesoro", detalló Liendo.

Advirtió que la dolarización impulsada por Milei "requiere utilizar activos del Banco Central y del Tesoro para obtener financiamiento para poder ir cancelando las Leliq y la base monetaria, es decir, que es una estructura que requiere un endeudamiento adicional. Es decir, que se iría a conseguir financiamiento para financiar la propia reforma monetaria. No tiene mucho sentido eso. Es mucho más lógico dar curso legal al dólar y producir una gran reforma en el Banco Central y obviamente sanear al sector público y llevarlo a déficit cero".

Requiere cambios jurídicos

El abogado indicó que "en términos jurídicos, hay todo un debate sobre si la dolarización es constitucional o no", pero lo que él plantea es que "es totalmente constitucional". Cree que es necesario "un régimen monetario muchísimo más flexible" y consideró que "el concepto de dolarización, así como lo dice Milei, es parecido al salariazo de Menem".

Reveló sobre la propuesta que le acercó a Melconian: "Cuando Melconian me llamó para que me sume a su equipo, le dije que estaba con mi actividad profesional, pero me preguntó qué pensaba y se lo expliqué a él y a todo su equipo". Contó que uno de los países que lo habían aplicado fue Perú. "En el ´93, Perú introdujo una reforma constitucional en la cual dispuso que la población tenía derecho a mantener y disponer de monedas extranjeras, con lo cual terminó con el control de cambios, y, por otro lado, dijo que el Banco Central no podía financiar al Tesoro excepto mediante la compra de títulos públicos en el mercado secundario", explicó Liendo. Destacó que "con esas dos herramientas, Perú lleva 30 años con un sistema bimonetario y es el que estabilizó mejor en la región".