Asesor de Milei advirtió que la clave para dolarizar será el "ajuste fiscal"

El ex viceministro de Economía del menemismo que hoy asesora al líder de la derecha detalló los requisitos del plan económico de Javier Milei.

El ex viceministro de Economía de Carlos Menem y jefe de asesores económicos de Javier Milei, Carlos Rodríguez, reveló cómo será el plan económico del líder de ultraderecha si gana las elecciones 2023. Advirtió que la clave será el "ajuste fiscal", porque "de lo contrario será muy difícil aplicar una dolarización".

"Si no tenés ajuste fiscal, nadie prestrará los dólares para comprar los pesos, y nadie va a soltarlos", alertó y advirtió, además, que "los argentinos tampoco van a traer dólares si no hay ajuste fiscal".

En este marco, consideró que tanto Patricia Bullrich como Milei quieren impulsar un acuerdo mayoritario para un ajuste fiscal, pero dudó en que el radicalismo quiera avanzar en un recorte a fondo del gasto. En cuanto al peronismo, Rodríguez estimó que "como siempre van detrás del ganador, brindarán apoyo para un ajuste fiscal".

El jefe de asesores de Milei recordó que el candidato ya anunció por ejemplo "cambios en la obra pública, una vez que se cumplan los cientos de contratos que dejará firmados este gobierno". Advirtió, además, que "con esta inflación es imposible hacer un presupuesto".

"El Gobierno está usando una parte de lo que le dé el Fondo para devolver parte de las deudas. Espero que el resto lo use para fortalecer las reservas", señaló el ex número dos de Domingo Cavallo en los ´90 en diálogo con Somos Nosotros por radio Rivadavia.

"Estamos en una tasa de interés del 209 por ciento, muy alta, no puede durar mucho", consideró y dijo que "si no se logra equilibrio fiscal no vamos a ningún lado", y distinguió entre "dolarización y despesificación".

"Acá se juntan las dos cosas, una cosa es dolarizar, que se puede hacer el 11 de diciembre, que es permitir que el dólar circule sin matar al peso. Que sobreviva o no es otro tema, depende de credibilidad, del paquete de leyes que se presenta, cómo lo ven los mercados. Sería el bimonetarismo" que propone Bullrich, explicó.

Pero dijo que "despesificar es otra cosa. El Banco Central tiene los pagarés. Hay que rescatarlos con algo, con dólares, con un Plan Bonex, con papeles de empresas públicas, como sea...".

Javier Milei quiere dolarizar la economía: a cuánto se iría el dólar

Si la Argentina optara por una dolarización total de su economía, tal como propone algunos economistas como el anarco-capitalista Javier Milei, el tipo de cambio oficial se iría a 620 pesos, lo que significaría una suba del 100 por ciento de su valor. Quien cobre actualmente un salario de 100.000 pesos, pasaría a percibir solo 160 dólares. Las cifras surgen de un informe que elaboró el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano.

Según ese trabajo, hay dos esquemas posibles: la dolarización parcial, que consiste en permitir el uso del dólar como moneda a la par del peso: es parecido a lo que ocurre en Panamá, donde tanto el balboa como el dólar tienen curso legal. En este esquema, "el público decide la utilización del peso o del dólar y el Banco Central mantiene su rol de prestamista de última instancia, pudiendo suministrar liquidez a bancos solventes que puedan atravesar situaciones transitorias de estrés financiero, particularmente en circunstancias de crisis económica". También podría seguir financiando el déficit público, aunque cada vez menos, ya que la emisión monetaria generaría un aumento en el tipo de cambio, licuando el valor del peso", explicó el director del CENE, Víctor Beker.

El otro esquema es la dolarización oficial: en este caso, el dólar pasa a ser la única moneda de curso legal, como la propuesta formulada por el diputado radical Alejandro Cacace. Ello implica que el Banco Central debe retirar todos los pesos en circulación y canjearlos por dólares de sus reservas.

El cálculo de cuánto sería el dólar

Como la base monetaria es del orden de los 3,7 billones de pesos y las reservas de libre disponibilidad se estiman en unos 6000 millones de dólares, el canje debería efectuarse a cerca de 620 pesos por dólar. En consecuencia, quien cobra hoy un sueldo de 100 mil pesos pasaría a percibir 160 dólares, estimó el informe.

"Si, por el contrario, se quisiera realizar el canje a razón de 200 pesos por dólar, se requeriría contar con 18.000 millones de dólares en reservas, es decir, habría que obtener un préstamo externo de 12.000 millones de dólares con destino a esta operación", puntualizó Beker. El economista evaluó además: "Imposibilitado el Banco Central de emitir nuevos pesos y, por supuesto, dólares, el Estado sólo podría financiar un eventual déficit emitiendo títulos en dólares.