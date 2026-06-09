El dólar sube con la mirada puesta en la caída de Milei en las encuestas

El dólar mayorista acumuló este lunes la sexta jornada consecutiva de suba, para cerrar el mayorista en 1.446,50 pesos y prácticamente licuar toda la baja que había registrado en trimestre de oro de liquidaciones del campo, en un mercado que cada vez se mueve más al compás de las encuestas que reflejan la caída de popularidad y la pérdida de confianza en la política económica del presidente Javier Milei.

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Para contener la presión sobre el dólar y a la vez evitar que se traslade a los meses de campaña electoral, salió este lunes con una oferta de bonos indexados por inflación y con seguro de cambio para tentar al mercado a la renovación del vencimiento de esta semana, por unos 5,1 billones de pesos, que tiene el Tesoro.

El valor de la divisa lleva seis jornadas de subas consecutivas y el mayorista desde los 1.410,29 pesos del último día hábil de mayo pasó a 1.445,39 pesos este lunes, con un incremento de 2,5%, pese a las ventas de bonos dólar link que hizo la semana pasada el Banco Central y que reforzó este lunes también con intervenciones en el mercado de dólar futuro.

Con la tasa de interés en pesos que se mantienen en terreno negativo frente a la inflación acumulada y la esperada en los próximos meses, entre un piso de 20% y un techo de 25% según el corredor que armó el BCRA, el dólar volvió a convertirse en una opción en especial por la caída de oferta que acompaña el fin de la liquidación de la cosecha gruesa.

El vencimiento total del mes supera los 25 billones de pesos y la intención del equipo económico del ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, su amigo y socio en la actividad privada, Santiago Bausili, es lograr pasar esos vencimientos para después de las elecciones presidenciales.

En la licitación de deuda de esta semana, el resultado se sabrá el miércoles, la Secretaría de Finanzas ofreció cobertura cambiaria de corto plazo con un bono atado a la evolución del dólar oficial con vencimiento el 31 de agosto próximo y otro con vencimiento el 15 de diciembre de 2028.

Los otros tres bonos nuevos que pone en circulación son Dual, incluyen la indexación por inflación del capital (CER) y la cobertura por devaluación (dólar link=, lo que resulte mejor de las dos opciones, con vencimientos el 15 de diciembre de 2028, el 14 de diciembre de 2029 y el 28 de junio de 2030, todos durante la próxima gestión presidencial.

Además, el equipo económico buscará otros 250 millones de dólares con el bono AO28, que utilizará para afrontar los vencimiento de deuda del 9 de julio, por unos 4.400 millones de dólares entre el capital e intereses de los Bonos Globales (GD, de legislación extranjera) y Bonares (AL, de legislación local).

Mientras el equipo económico intenta con el plan de financiamiento aliviar la presión sobre la divisa, el mercado observa la caída de Milei en las encuestas y busca los distintos tipos de cobertura cambiaria en especial ahora que se terminó el “trimestre de oro” de la liquidación de exportaciones agropecuarias y se observa una caída en el nivel de los créditos en divisas que otorgan los bancos del sistema financiero.

La última encuesta de Zuban Córdoba reflejó que 57,2% de los consultados no votaría por Milei en una elección presidencial, pero tampoco lo haría 56,4% por la senadora Patricia Bullrich y un 56,8% por el ex presidente Mauricio Macri, abriendo dudas sobre la continuidad que puede tener el modelo libertario para el próximo período presidencial.

Un trabajo de la consultora Vozna estimó que la evaluación de gestión sigue mostrando señales de deterioro, aunque suaves, ubicándose en una aprobación del 35,8% y un rechazo del 58% . Entre los jóvenes la aprobación es mayor, llegando a los 42 puntos pero los segmentos con menor nivel educativo (que fueron la base de Milei) son los más críticos, llegando a desaprobar a la gestión en un 62,8%.

Según este trabajo, tanto el peronismo, como La Libertad Avanza arañan un tercio de las voluntades electorales. El resto de los electores se inclinan por “un nuevo espacio impulsado por los gobernadores” (7,2%), el Frente de Izquierda (6,6%), el PRO (3,3%), ninguno (13,8%) y quienes no saben (15,2%).

El Monitoreo de la Opinión Pública de Management & Fit reflejó una mayor polarización entre quienes ven bien y mal al gobierno, con mayor predominio de este último universo. La evaluación positiva sobre la situación general del país alcanza el 18.2%, aumentando 2.8 puntos respecto a abril, mientras también aumenta la mirada negativa 2.1 puntos, llegando al 57%.

Lo mismo sucede respecto de la expectativa de mejora futura, que aumentó levemente en 1,4 puntlos a 35,3% pero la evaluación negativa también aumenta 4,8 puntos en la ola actual alcanzando 46% de mención.

La encuesta de mayo de AtlasIntel y Bloomberg detectó una desaprobación de 58,3% de Milei y una consideración de entre malo y muy malo de 55,4% de su gobierno, aunque fueron números mejores de los que habían registrado en abril cuando la desaprobación sobre la figura del presidente había llegado al máximo de 63%.