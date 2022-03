Contundente testimonio de un trabajador pobre: "No me alcanza para comer"

Sergio es un trabajador que se desempeña en el rubro de Comercio, está casado y tiene dos hijos, pero no llega a fin de mes. En diálogo con Roberto Navarro, relató su delicada situación laboral y le reclamó medidas urgentes al Gobierno.

En las vísperas del informe de pobreza que develará el Indec, un trabajador brindó un crudo testimonio que refleja la dura crisis económica que atraviesa el país. A pesar de desempeñarse de forma registrada y tener un salario promedio, cada vez es más difícil llegar a fin de mes y su familia sufre.

Sergio es un trabajador que se desempeña en el rubro de Comercio, está casado y tiene dos hijos. En diálogo con Roberto Navarro en El Destape Radio, relató su estado de situación laboral: "Mi sueldo de 80 mil pesos debería alcanzar para mantener a mi familia y no estoy pudiendo. No pago alquiler y aún así no llego, es lo más triste de todo. Se va todo en comida y servicios, está todo muy caro". Previamente, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había conversado con este medio y soltó: "Hoy no estamos viendo que se haya afectado el ingreso real de los asalariados públicos y privados”.

"El ministro de Trabajo dice que llego a fin de mes y eso es mentira, el no vive con mi sueldo. Para mi no es justo lo que estoy cobrando, con paritarias que están 10 puntos debajo de la inflación", sentenció. Y agregó: "Lo que antes compraba con 30 mil pesos, ahora pago la mitad".

En ese sentido, continuó con el triste relato: "Estoy comiendo hace 10 días arroz hervido para que mis hijos puedan comer guiso con una pata de pollo, no te digo un churrasco todos los días". Sergio es votante del Frente de Todos pero expresó su preocupación: "Yo entiendo que hay una recuperación y que el macrismo rompió todo lo que se logró en los 12 años previos pero tienen que hacer algo urgente, soy un laburante pobre. Me da vergüenza decirle a mi hijo que no puedo comprarle un postre... no unas zapatillas o un videojuego, un postre. Me da mucha bronca".

"Vengo refinanciando la tarjeta de crédito desde la época de Macri, porque compraba comida con la tarjeta de crédito. Soy peronista, a mi el peronismo siempre me dio satisfacciones, los mejores años de mi vida fueron con Néstro y Cristina. Yo no quiero ser rico, quiero llegar a fin de mes dignamente", reclamó Sergio. Según contó, la empresa donde trabaja multiplicó por cinco las ganancias en pandemia, pero no aumentó los sueldos en consonancia.

"Durante 12 años podía llegar a fin de mes, podía ir el cine todos los fines de semana e irme de vacaciones. Hace seis años que no voy al cine, pueden pagarme más pero nos quieren cagados de hambre", remató el trabajador que dialogó con Roberto Navarro.

Por último, le envió un mensaje directo al presidente Alberto Fernández: "Espero que el señor presidente haga algo, esto no da para más, somos muchos los que estamos en esta situación. No está bueno ser un laburante pobre. Lo seguimos bancando, pero nos duele bancar. Que venga Moroni a vivir con 80 mil pesos y darle de comer a sus pibes".