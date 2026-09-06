El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha una innovadora herramienta destinada a reforzar la prevención del fraude en las transferencias electrónicas, mejorando la detección de movimientos sospechosos en el sistema financiero. Esta nueva medida permitirá que los administradores de transferencias inmediatas, como bancos y billeteras digitales, accedan a información pública para elaborar perfiles de riesgo personalizados.

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De esta forma, podrán identificar cuentas vinculadas a actividades fraudulentas o al juego ilegal con mayor rapidez y precisión. El BCRA explicó que los perfiles de riesgo serán entregados sin costo a las entidades financieras y a los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP).

Estos perfiles serán una herramienta para monitorear las operaciones, evaluar la apertura de nuevas cuentas y cumplir con las revisiones periódicas que exige la normativa de “conozca a su cliente”. La implementación de esta herramienta será gradual y forma parte de un plan más amplio para fortalecer la seguridad en los pagos electrónicos. La clave está en que, en lugar de que cada institución analice solo su propia información, se podrá contar con una visión más amplia del comportamiento transaccional de los usuarios.

Así, los administradores de transferencias inmediatas podrán complementar sus sistemas internos con datos públicos para construir un indicador de riesgo más completo. Este perfil se pondrá a disposición de bancos y billeteras digitales para mejorar la detección de patrones inusuales y activar mecanismos de prevención más efectivos.

Las claves de la herramienta que anunció el Banco Central

El foco principal estará en detectar cuentas que puedan ser utilizadas como canales para transferir fondos relacionados con el juego ilegal, un problema recurrente en el sistema financiero. Desde el BCRA aclararon que esta herramienta no reemplazará los sistemas de prevención existentes, sino que buscará complementarlos.

El BCRA anunció que reforzará los controles sobre las transferencias.

La idea es que la integración de información permita identificar conductas sospechosas que, aisladas, podrían pasar desapercibidas, pero que al observarse en conjunto cobran mayor relevancia. Además de monitorear las operaciones realizadas, el perfil de riesgo también se tendrá en cuenta al momento de abrir una cuenta y durante las revisiones periódicas de los clientes, reforzando así la vigilancia durante toda la relación con las entidades financieras.

Con esta iniciativa, el BCRA apunta a reducir significativamente el espacio para que cuentas bancarias y de pago sean utilizadas para canalizar fondos provenientes de maniobras fraudulentas o actividades ilegales, mejorando la seguridad del sistema de pagos electrónicos en todo el país.