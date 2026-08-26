El Gobierno habilitó que billeteras virtuales podrán entrar a las cuentas bancaria para cobrar deudas

En un contexto marcado por el incremento de la morosidad crediticia, el Banco Central formalizará desde el lunes la puesta en marcha de un nuevo instrumento regulatorio para que las entidades financieras y billeteras digitales puedan saldar cuotas vencidas directamente desde las cuentas de los usuarios. La medida busca reducir el incumplimiento de pago, pero no ofrece una solución real al conflicto de fondo.

Cobros por Transferencia: el funcionamiento del nuevo sistema

La herramienta, denominada Cobros por Transferencia, reemplaza al antiguo esquema de débito inmediato (Debin) y aplica únicamente a los nuevos contratos de crédito. Para que la operación sea válida, se exige la autorización explícita y previa del usuario.

El mecanismo opera bajo las siguientes condiciones:

Tope de cuota: La amortización no podrá superar el 30% del nivel de ingresos del usuario para mitigar el sobreendeudamiento.

Cuentas alcanzadas: Si el crédito fue depositado en un banco o CVU distinto al originador del préstamo, la entidad prestamista podrá cobrar la cuota desde la cuenta receptora.

Aviso previo: La entidad debe enviar una notificación al cliente 24 horas antes de ejecutar el débito.

Límite de intentos: Se permiten hasta tres ejecuciones (el cobro inicial y dos reintentos a las 48 y 96 horas).

Revocación: El usuario mantiene la facultad de cancelar la autorización en cualquier momento con efecto inmediato.

Pese a que el Banco Central mantuvo firme la fecha de implementación sin conceder las prórrogas solicitadas por las cámaras bancarias, la adopción del sistema no será obligatoria para la oferta de créditos, sino que exige únicamente la apertura de los sistemas informáticos para recibir solicitudes de terceros.

Desde las entidades financieras y la industria fintech señalan debilidades de diseño que acotan el alcance de la norma:

Exclusión de fondos en rendimiento: Los saldos depositados en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión o compras de dólar MEP no pueden ser alcanzados por los débitos, lo que resta efectividad en el caso de las billeteras virtuales.

Esquema de cuotas fijas: Al exigirse importes idénticos y fijos, el sistema no contempla la adición de punitorios o intereses por mora.

Baja adopción esperada: La exigencia de que el cobro solo aplique sobre la cuenta donde se acreditó el préstamo desincentiva el uso de la herramienta por parte de los principales actores del mercado.

Por estas limitaciones, los analistas del sector estiman que el nuevo esquema beneficiará principalmente a prestamistas de menor envergadura, sin generar un cambio estructural en el sistema de crédito masivo.