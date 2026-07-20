EE.UU. impuso aranceles del 50% a algunos productos canadienses

Contenedores de transporte en el puerto de Montreal

El gobierno de Estados ​Unidos impuso un arancel del 50% a una amplia gama de ‌productos canadienses, en ‌respuesta a lo que calificó como "trato discriminatorio" a los autos, el alcohol y los productos lácteos del país, de acuerdo a la Casa Blanca. Los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del miércoles 19 de agosto.

El presidente Donald Trump firmó tres decretos para imponer ​los aranceles ⁠en virtud de una ley comercial ‌de hace casi un siglo, que ⁠permite aplicar aranceles de ⁠hasta el 50% a las importaciones procedentes de países específicos. Los productos afectados por los ⁠aranceles abarcan desde el vino hasta ​los palos de hockey y ‌el cemento, según una ‌nota informativa de la Casa Blanca. ⁠Los nuevos gravámenes se aplicarían también a una variedad de otros artículos, entre los que se incluyen productos lácteos, ​piscinas, muebles, ‌cañas de pescar, semillas y ropa.

La oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según informó la agencia de noticias Reuters.

Los dichos de Donald Trump sobre Canadá

El anuncio ⁠se produce apenas unos días después de que Trump culpara a Canadá de la propagación del humo de los incendios forestales por todo Estados Unidos y amenazara con añadir el "costo incalculable" de hacer frente a ‌la contaminación a los aranceles ya existentes sobre los productos canadienses.

Contenedores de transporte en el puerto de Montreal

Los aranceles anunciados el lunes entrarán en vigor el 19 de agosto y se aplicarán independientemente de que los ‌productos cumplan los requisitos del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, aunque quedan ‌exentos la ⁠energía, la potasa, el pescado, los minerales críticos y los productos ​ya sujetos a los aranceles de la Sección 232.

Con información de Reuters