Massa presentó un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo para ampliar el presupuesto

El ministro de Economía, junto a su par de Educación, Jaime Perczyk, y autoridades de universidades nacionales, encabezaron en el CCK la presentación del proyecto, que busca fortalecer la educación pública.

El ministro de Economía y candidato presidencial en las elecciones 2023, Sergio Massa, junto a su par de Educación, Jaime Perczyk, y autoridades de universidades nacionales, encabezaron la presentación de un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo para el fortalecimiento de la educación pública en el Centro Cultural Néstor Kirchner. La ley que aumenta el compromiso del Estado en materia de financiamiento educativo llevando al 8 por ciento el objetivo de inversión.

"Me gustaría plantear algunos valores que están en juego alrededor de esta discusión. El primer valor al que ninguno de quienes estamos acá renunciamos es que creemos en una Argentina con educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva y, sobre todas las cosas, federal. Tenemos que ver expresado nuestro sistema educativo a lo largo de todo nuestro territorio", señaló Massa.

El segundo valor que está en juego es el valor que nos describe en nuestra región y en gran parte del mundo como Nación, que es el valor de la construcción de capital humano. La inversión que hace un Estado, una nación, en materia educativa, le permite construir la mayor riqueza que puede tener una sociedad, que es la construcción de capital humano, el valor del talento y el intelecto de su población, que es en definitiva lo que saca adelante a cualquier país, según detalló el funcionario.

"Se llenaron la boca durante años diciendo que a la pobreza se la combatía con la educación y ahora resulta que para acceder a la educación quieren cobrar, están para el psiquiatra, aquellos que plantean que a la pobreza la vamos a combatir cobrándole el acceso a lo que los saca de la pobreza, a quienes están en la pobreza. Es casi para el análisis, no sé si nos acompaña algún decano de psiquiatría o de psicología, pero sería bueno que, en todo caso, no solo por este tema, sino por varios, nos propongamos también que en la Argentina el equilibrio, la prudencia, la responsabilidad, sean valores que también se pongan en juego y se midan a la hora de elegir gobernantes". afirmó Massa.

El ministro sostuvo que "es clave atacar al grupo más vulnerable con inversión fuerte el de primera infancia por dos razones: la primera es porque ahí jugamos en la mitad de la carrera de igualdad de oportunidades en términos de nutrición, de preparación pedagógica y de formación de los pibes". "Si de verdad soñamos con una Nación que tenga un pacto intergeneracional en el que invertimos en las futuras generaciones, es ahí adonde primero tenemos que ir a invertir, después en los maternales, en los jardines. ¿Y por qué? Por dos razones una que tiene que ver con la centralidad que juega la escuela en la organización familiar", agregó.

"Muchas veces, en eso que llamamos la discriminación, que sufre la mujer, en el mundo del trabajo, en la Argentina, también aparece la ausencia del Estado en infraestructura y servicio educativo para permitirle a la mujer tener igualdad de oportunidades en el sistema laboral. Si de verdad asumimos una sociedad de iguales y asumimos la defensa de nuestros principios constitucionales, inexorablemente tenemos que darle la oportunidad a la mujer de recuperar ese tiempo de cuidado que hace que en la Argentina no tengamos igual remuneración por igual tarea entre hombres y mujeres. Las mujeres son grandes protagonistas de la etapa que viene", continuó el ministro de Economía y candidato presidencial.

"Si nosotros no damos obligatoriamente robótica y programación en la escuela, no le vamos a dar las mínimas herramientas de salida para el mundo del trabajo a nuestros pibes. Y entonces lo que estaremos fabricando es frustración. Estaremos generando la idea de que el sistema educativo no le sirvió y estarán buscando alternativas. Tenemos que animarnos a construir en el sistema universitario un régimen de carreras más cortas asociadas al proceso de la industrialización con salida laboral", detalló.

"Invito primero a que vayamos al Congreso a defender la nueva ley de financiamiento educativo para que aquellos que quieren recortar en el sistema educativo le digan en la cara a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros no docentes, a nuestras máximas autoridades, las distintas universidades, que eligieron el ajuste en el sistema educativo como un mecanismo para cerrar sus programas económicos", aseguró.

"Queremos invitarlos a que planteen con claridad lo que está en juego. Porque alguno gritaba por ahí “voucher”, si los pibes a la hora de ir a elegir universidad necesitaran un ticket canasta o fueran a un viaje de egresados", señaló en crítica a Javier Milei. "Otros plantean la necesidad de achicar el sistema universitario. Nos falta todavía capilaridad del sistema universitario. Nos falta mayor desarrollo, no solamente de carreras, sino de universidades desde el punto de vista federal. Y tenemos que seguir ampliando la oferta universitaria pública en la Argentina", agregó.