Se disparan créditos en dólares pero caen depósitos: por qué se habla de corralito

En medio de varios alertas por los riesgos de profundizar el bimonetarismo para ir a una dolarización, apareció el creador del tristemente célebre “corralito”, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. En un artículo de opinión publicado en su blog, Cavallo describió la economía argentina como "fuertemente endeudada en monedas extranjeras y que prácticamente no tienen crédito externo", lo que hace necesaria la tenencia de reservas. El cepo a los depósitos la tomó Cavallo en 2001 frente a una fuerte salida de depósitos en dólares, billetes que no estaban en los bancos porque habían sido prestados y la canilla del crédito externo se había cerrado. La desregulación del gobierno de Javier Milei y su necesidad de dólares abrió una puerta peligrosa: mientras los depósitos en dólares no suben y en su mayoría están colocados en obligaciones negociables, los préstamos en dólares se disparan. Sólo en créditos con tarjeta de crédito ya alcanza los 800 millones de dólares, récord desde el 2001.

El problema fue la falta de dólares, agravado por el descalce de monedas. Esto último hace referencia al porcentaje (en la jerga financiera: apalancamiento) de préstamos en dólares que puede un banco otorgar sobre la base de su posición en moneda extranjera. Cuando en 2001 se cortó el chorro de los dólares del Fondo y sin acceso al mercado, los ahorristas huyeron de los bancos pero los dólares estaban en manos de personas que no tenían capacidad de generar dólares (sus actividades no estaban vinculadas con el comercio exterior). Para evitar que ocurra nuevamente un nuevo descalce de monedas el entonces presidente del Banco Central Martín Redrado, dispuso una sencilla norma: si tus ingresos no son en dólares no podés calificar para un crédito en moneda extranjera.

Desde la reapertura de la cuenta capital que llevó adelante el entonces titular del Central, ahora ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reactivaron los créditos en dólares, con un momento de mayor boom en 2017 y 2018, previo a la debacle que nos llevó nuevamente a pedir ayuda al Fondo Monetario. En ese momento, al menos, el apalancamiento estaba controlado, porque los préstamos en dólares se habían entregado a personas con ingresos en esa divisa. Con la posibilidad de otorgar préstamos a no exportadores (habilitados desde febrero) y el aumento de pasivos bancarios que no son depósitos, principalmente Ons, la situación enciende luces de alerta. Un gráfico publicado por el economista de la Universidad Nacional de La Plata Amílcar Collante muestra que el nivel de crédito a mayo –y su velocidad de crecimiento en los últimos 20 meses—es sumamente superior al de los años macristas.

Las cifras no mienten

De acuerdo con la publicación del economista, sobre la base de datos de la consultora Profit, los consumos con tarjeta de crédito superarán los 800 millones de dólares (el dato oficial se confirmará en el próximo balance cambiario del BCRA). El salto se registró en febrero, cuando se habilitó a cualquier persona física o jurídica a endeudarse en dólares. De hecho lo estimula le Gobierno con parte de su esquema de “remonetización”. La cifra supera ampliamente los picos y las trayectorias de 2017 (650 millones de dólares) y 2018 (550 millones).

Si se toma el stock total de préstamos en dólares, aumentó en 1.156 millones de dólares. “Los depósitos en dólares se mantuvieron estables en mayo (aumentaron en el mes apena 37 millones), lo que sugiere una baja en las compras de los ahorristas luego de un abril con un aumento significativo tras la flexibilización de las restricciones. El stock total cerró en 30.415 millones de dólares”, anticipa la consultora lcg. En simultáneo, el stock de préstamos en dólares aumentó en 1.156 millones de dólares en mayo (7,9 por ciento mensual), por encima del ritmo de marzo y abril

Es un fenómeno generado por el sector que todavía tiene capacidad de ahorro. Hoy, el 90 por ciento de la población recibe un salario de subsistencia (por debajo de la línea de pobreza para un hogar). El problema es que el discurso oficial, más permeable en momentos de crisis, sigue incentivando como supuesta reactivación el crédito en dólares. Cuando se acaben los dólares prestados el Central deberá “reperfilar” su estrategia y los tenedores de deuda en dólares y, en el mejor de los casos, manteniendo sus ingresos en pesos, la situación volverá a ser más que crítica.

La sangría se inició temprano para el gobierno libertario y lo obliga a tomar medidas desesperadas, como perdonar delitos de evasión con tal de que pongan a mover los dólares encanutados en amplias cajas fuertes.

El último balance cambiario, de abril, ya daba cuenta del crecimiento en el gasto en dólares y la pérdida de reservas . “Las ‘Personas humanas’ registraron egresos netos por 2.942 millones de pesos, principalmente para formación de activos externos por 2.247 millones. Cabe destacar que, el 11 de abril, el BCRA dispuso a través de la Comunicación “A” 8226 el levantamiento de las restricciones cambiarias a las personas humanas, pudiendo ahora comprar moneda extranjera en el mercado de cambios y en el mercado de valores sin límites de monto o destino. Además, se registraron egresos netos para gastos por viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes por 765 millones de dólares”, es lo que confirmó en abril la entidad que dirige Santiago Bausili.

Un 60 por ciento de estos consumos con tarjetas (registrados como egresos en la cuenta ‘Viajes’) son posteriormente cancelados de forma directa por los clientes con fondos en moneda extranjera, según el Central. El problema vuelve a ser el otro 40 por ciento, que lo paga en pesos.