Una minicorrida cambiaria hizo sangrar las reservas del BCRA

El Banco Central soportó ayer una minicorrida en el mercado oficial de cambios, donde vendió más de uno de cada tres dólares que se operaron, en la mayor intervención del año y que se reflejará el próximo lunes con una caída de las Reservas Internacionales que caerán al orden de los U$S 27.000 millones.

En el mercado atribuyeron la inesperada demanda de divisas al sistema financiero que recompró dólares que vendió para hacer la “bicicleta financiera” y ganar con la tasa en pesos por temor a una devaluación pedida por el FMI o una decisión del BCRA limitando lo que se define como Posición Global Neta en Moneda Extranjera que es la cantidad de dólares propios que pueden tener los bancos.

Las empresas también empezaron hace dos semanas a repagar créditos que tomaron en dólares y que le vendieron al BCRA para ganar con la tasa en pesos. Además, hubo un informe de la consultora 1816 en la que se especuló con las cláusulas que incluiría el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que implicaría un salto cambiario.

“Espero que el mercado se haya comido la curva, porque si realmente pasa algo y lo que pasó fue porque alguien tiene información privilegiada, esto es un escándalo”, definió a El Destape uno de los principales operadores del mercado financiero. En el mercado oficial se operaron U$S 1.206 millones y el BCRA vendió U$S 474 millones, la mayor intervención desde el 27 de diciembre, cuando tuvo que vender U$S 599 millones que demandaron empresas como Toyota y PAE para el pago de importaciones.

La presión dolarizadora también se notó en el mercado de futuros, donde se estima que se operaron unos US$1800 millones. “Casi 3 mil palos operados hoy entre Spot y Futuros en el mercado de cambios”, contó la cuenta de TraderArs en la red social “X”. En el mercado financiero, donde el dólar MEP cerró con un alza de medio punto a $1.238,95, se estima que el BCRA intervino en los últimos minutos con venta del orden de los U$S 40 millones.

Cómo terminaron las reservas

Las reservas terminaron en U$S 28.088 millones, con una caída de U$S 20 millones, pero recién el lunes impactarán las ventas y se espera que se reflejen en un nivel de reservas apenas por encima de los U$S 27.000 millones. La cuenta de @AmilcarCollante advirtió que “se frenó el stock de créditos en dólares” que venía siendo la fuente de dólares que compraba el BCRA y en un gráfico mostró como en los últimos diez días hubo cancelación de préstamos en divisas, que tuvo que aportar el BCRA.

La presión por la dolarización viene creciendo desde antes de la intervención del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del primero de marzo, cuando intentó tranquilizar al mercado afirmando que iba a enviar el acuerdo con el FMI para su tratamiento legislativo. Finalmente, solo emitió un DNU para no cumplir con la “ley Guzmán” que obliga a pasar por el Congreso todo nuevo endeudamiento, y el mercado entendió que el acuerdo todavía está lejano y el respaldo político sigue siendo bajo.

La caída de popularidad de Milei que reflejan las encuestas desde su intervención en Davos donde tuvo un agresivo discurso contra las políticas de género, sumado a malos resultados económicos, como la suba de la inflación de febrero, de 2,4% por encima de enero, se combinaron con un contexto internacional adverso por las erráticas políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el informe que circuló en las últimas horas, la consultora 1816 estima que pueden haber alguna modificación en el esquema cambiario actual. “Algunas cosas que se nos ocurren incluyen la eliminación de blend, una intervención del Central en el CCL más acotada o reemplazar el crawl del A3500 (paso devaluatorio) por algún esquema con bandas (esto último luce a priori improbable, al menos antes de las elecciones)”, evaluó.

También un informe del banco de inversión Wise Capital estimó que a medida que el Gobierno no logre mostrar que tiene fuentes de abastecimiento de dólares para sostener este tipo de cambio “el mercado va a pedir que el dólar se ajuste por inflación (el tan mentado atraso cambiario) y en este caso el valor de la divisa sería, a precio de hoy, de $1.698”.