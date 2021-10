Turistas extranjeros podrán abrir cajas de ahorro para facilitar el ingreso de dólares

El objetivo del Banco Central es facilitar los medios electrónicos de pago y la posibilidad de cambiar su dinero de forma legal al dólar bolsa.

Los turistas extranjeros que visiten Argentina podrán abrir una caja de ahorro en pesos y dólares en cualquier entidad bancaria del país. El objetivo consiste en facilitarles los medios electrónicos de pago, ofrecerles respaldo y registro de sus movimientos y la posibilidad de cambiar sus dólares a pesos de forma legal a tipo de cambio bursátil (MEP).



La medida fue adoptada hoy por el Directorio del Banco Central (BCRA) que dispuso que las cuentas puedan usarse para compras en comercios en pesos en el país, tanto mediante tarjeta de débito como a través de aplicaciones de banca digital, y para realizar retiros de efectivo de moneda nacional. La idea es la de facilitar el ingreso de divisas de forma legal a través del turismo que, se espera, sea uno de los motores de la actividad económica en los próximos meses y por el que ingresan al año entre US$ 5.000 y US$ 6.000 millones, según datos del Indec.



"Una estimación conservadora puede ser entre 15% y 20% del turismo que ingrese por esta cuenta. Incrementa oferta de dólares formales, mejora la recaudación impositiva", señalaron a Télam fuentes de la autoridad monetaria. Buscan que los bancos puedan ofrecerle a los turistas una tarjeta precargada en pesos contra los dólares de la cuenta, de modo que puede llegar al hotel y tener disponible por ejemplo la tarjeta de débito de su cuenta y así evitar traer billetes o bien evitar ser estafados o sufrir robos al cambiarlos por pesos en una casa de cambio ilegal.

De esta forma, los turistas podrán acceder a servicios financieros para el cambio de moneda, es decir, que podrán cambiar sus dólares a través del mercado de capitales a tipo de cambio MEP (actualmente en $ 180 por dólar), una mejor cotización que la del tipo cambio oficial minorista que es de $ 105 por unidad y para el que no hace falta parking, por lo que podrán disponer de los pesos en forma inmediata.



"El turista se beneficia porque no maneja efectivo, no tiene que acudir a una cueva, evita riesgo de asalto o estafa con monedas falsas. Además se puede beneficiar de cualquier campaña de promoción, por ejemplo para pagos con QR o que realice su entidad", explicaron desde el BCRA sobre la medida. Además, usar estas cuentas garantiza la trazabilidad del dinero para turistas que deban declarar a sus fiscos y no puedan justificar por qué viajaron con tanto efectivo.



Para acceder a este tipo de cuenta los turistas deberán tener una cuenta bancaria en su país de origen, que será la única habilitada para transferir divisas a la cuenta local, aunque no será necesario que esté en el país ya que podrán abrirse vía app o web. "Las acreditaciones de moneda extranjera en esta “Caja de ahorro para turistas” deberán realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen o mediante depósitos de dólares en efectivo, hasta el importe total de 5.000 dólares", señaló el BCRA en un comunicado. "En caso de que exista saldo en la cuenta del cliente en moneda extranjera al finalizar su estadía la entidad deberá transferirlo, en forma automática, a la cuenta en el país de origen y proceder a su cierre, no pudiéndose efectuar retiros de efectivo de moneda extranjera". agregó.



La medida tomada por el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumple con las normas dictadas por la entidad y las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), con el propósito de evitar que puedan ser utilizadas en relación con el lavado de dinero. La cuenta deberá estar a nombre de una persona humana residente en el exterior, con la excepción de los países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.