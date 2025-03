Se desangra de dólares el Banco Central: vendió 215 millones y se volvieron a desplomar las reservas en medio de la disparada del dólar

En medio de la disparada del dólar, las reservas del Banco Central bajaron U$S 127 millones y finalizaron en U$S 27.206 millones. La autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili vendió U$S 215 millones y profundizó la sangría de divisas. Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, solo echaron combustible a la volatilidad que atraviesa el mercado cambiario.

En el mes, los activos del BCRA acumulan una caída de U$S 789 millones, mientras que en el año disminuyen U$S 2.401 millones. En apenas tres días, el ente rector de la economía sufrió un saldo negativo de U$S 745 millones.

Se dispararon todos los dólares tras los dichos de Caputo

El precio del dólar blue este martes 18 de marzo de 2025, en medio de información sobre sobre millonarias ventas durante la semana pasada, se negoció con una suba de 30 pesos y cotizó en 1.285 pesos para la venta y 1.265 para la compra. En tanto, el dólar MEP y dólar CCL cotizan, se consolidan por encima de los 1.270 pesos, luego de una semana movida en los mercados de la Argentina. Por su parte, las acciones se negocian sin una tendencia definida y con variaciones que superan el punto porcentual en promedio.

El Riesgo País arranca la jornada en 737 puntos. Por su parte, en un contexto de suba de índices en Wall Street, los ADRs de acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaron el viernes pasado con subas encabezadas por Supervielle, con un 8,6 por ciento.

El precio del dólar blue sigue variando esta semana. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este martes 18 de marzo de 2025, el dólar blue opera en:

Compra : $ 1.280

: $ 1.280 Venta: $ 1.260

Pese a esto, es fundamental recordar que este es sólo un valor de referencia, y que el precio final puede cambiar dependiendo del lugar y la persona con la que se realice la operación. Además, debido a su naturaleza informal, no existe una cotización oficial del dólar blue, por lo que los valores pueden diferir entre las distintas fuentes.

Cotización del dólar MEP hoy

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización también varía, y este martes 18 de marzo de 2025, cotiza en:

Compra : $ 1.276,30

: $ 1.276,30 Venta: $ 1.278,60

Cotización del dólar CCL hoy

El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación. Este martes 18 de marzo, el dólar CCL opera en: