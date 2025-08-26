El lunes cerró una jornada negra para el mercado cambiario y el dólar futuro da por sentado que la banda flotación colapsará. La divisa norteamericana bordea los $ 1.400 y la proyección para los próximos meses es que la suba se profundice.

El dólar oficial cerró este lunes en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del último cierre. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.360 y $1.375 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.404.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, con una suba de 1,5% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.356 con una suba de 2,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,9% hasta $1.356,48, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,8% hasta los $1.361,37.

A cuánto va a cotizar el dólar durante los próximos 12 meses

Dólar Agosto 2025: $ 1.362

Dólar Septiembre 2025: $ 1.425

Dólar Octubre 2025: $ 1.480

Dólar Noviembre 2025: $ 1.518

Dólar Diciembre 2025: $ 1.554

Dólar Enero 2026: $ 1.589

Dólar Febrero 2026: $ 1.611

Dólar Marzo 2025: $ 1.649.5

Dólar Abril 2026: $ 1.668.5

Dólar Mayo 2026: $ 1.700

Dólar Junio 2026: $ 1.739.5

Dólar Julio 2026: $ 1.779.5

El ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a sostener este martes una pulseada con el sistema financiero, en medio del malestar de algunas entidades por la fuerte suba de tasas de interés.

El Tesoro deberá hacer frente a vencimientos por casi $14 billones, equivalentes a unos US$ 10.600 millones. El objetivo de Caputo es renovar la mayor cantidad posible de estos pesos, porque todo remanente que quede podría ser destinado a comprar dólares, lo que presionaría aún más sobre el valor de la divisa norteamericana, que ronda los $1.335.

A mediados de agosto último, el Gobierno debió convalidar tasas que duplican la inflación y, sin embargo, solo pudo renovar el 60%, dejando afuera una masa de casi $6 billones. Eliminó en julio las Letras de Liquidez (LEFI) y el dólar subió casi 14%