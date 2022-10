Los dólares soja y tecno alejan devaluación brusca, pero presionan sobre la brecha

El colchón de reservas que consiga el Banco Central le permitirá un mayor poder de fuego ante una corrida.

La administración del tipo de cambio aceleró la marcha devaluatoria, lo que le imprime presión extra a los precios internos, marcando un piso a la inflación. Por su parte, un salto abrupto de la cotización podría incluso espiralizar aún más ese fenómeno. El colchón de reservas que se arme el Banco Central permitirá, al menos, mantener el timing de esos movimientos, mientras el Gobierno sigue buscando la forma de frenar la inercia inflacionaria y desacelerar la escalada de precios.

"A diferencia de aquellos que creen que los problemas de la Argentina se arreglan mágicamente por una devaluación, nosotros entendemos que hay que tener responsabilidad porque cambiar de un día para el otro el valor del tipo de cambio representa empujar a 20 puntos de argentinos a la pobreza", señaló el viernes el ministro de Economía, Sergio Massa. "Me parece que cuando uno tiene la responsabilidad de mirar en términos económicos no puede hacerlo sin mirar el costado social. No hay paz social sin estabilidad macroeconómica ni estabilidad macroeconómica sin paz social. Arrojar 20 puntos de argentinos a la pobreza puede ser muy útil en un PowerPoint, pero la Argentina no lo es", detalló Massa tras comunicar el resultado del dólar-soja.

El denominado 'dólar soja' permitió al Banco Central acumular unos 5000 millones de dólares en septiembre tras la aplicación de un tipo de cambio especial para el sector de 200 pesos por dólar, lo que disparó liquidaciones por más de 8120 millones. Se estima que podrían ingresar unos 10.000 millones de dólares adicionales a partir de generar incentivos, como los anunciados para las economías del Conocimiento.

Esto le permite un mayor poder de fuego a la entidad monetaria que conduce Miguel Pesce para defenderse frente a una corrida. Una mayor cantidad de reservas también podría permitir que se flexibilicen a futuro el acceso al mercado de cambios, ya que las restricciones alimentan parte de la brecha cambiaria. Esa brecha, en un circulo vicioso, presiona por una devaluación.



Este lunes el paralelo, en la previa del dólar tecno, cerró con una importante baja, de siete pesos, a 282 por billete verde, mientras que el Banco Central comenzó octubre con compras por 45 millones de dólares. La brecha con el dólar oficial (de 154 pesos) se ubicó en torno al 90 por ciento.

Es importante resaltar que esa brecha tiene un piso, dado por el costo real de acceder a la divisa para las personas, lo que implica incluir el impuesto PAIS y las percepciones a cuenta de Ganancias (hasta un 75 por ciento adicional). Así, el dólar solidario (ahorro) se ubica en 256 pesos y el turista, a 272 pesos. Si se calcula sobre estos, la brecha con el informal es 10 y 4 por ciento respectivamente.

Recargando cañones

Con la sangría de reservas en el balance parcial del año, ahora el Gobierno está enfocado en lograr un colchón de reservas que otorgue mayor cintura política para evitar un salto devaluatorio, alentado desde distintos sectores de la escena pública. Tras el dólar soja, se anunció un esquema diferencial para el sector tecnológico, lo cual refuerza el programa de acumulación que se plantean en el Ministerio de Economía.

Los resultados del dólar diferencial a 200 pesos para la liquidación de soja fueron mejores a los esperados. Los productores de soja comercializaron el viernes pasado casi 300.000 toneladas y cerraron en más de 16 millones las ventas realizadas en las veinte jornadas que duró el Programa de Incremento Exportador. La medida, que se acordó con los principales complejos exportadores, terminó superando el compromiso inicial de liquidar soja y derivados por al menos, 5000 millones de dólares, cifra que finalizó en 8123 millones, es decir, un 62,5 por ciento por encima de lo esperado.

El Banco Central cerró la jornada del viernes con compras por 317 millones de dólares, y acumuló una recomposición neta 4968 millones en las últimas diecinueve jornadas tras la implementación del tipo de cambio especial para las exportaciones de soja.

Tras el boom de ingresos, el Gobierno oficializó el desdoblamiento cambiario para la Economía del Conocimiento. Según pudo saber este medio, la medida se enmarcará en un plan de acumulación de reservas estimado en 10.000 millones de dólares.

En línea con el dólar tecno, también se especula con el despliegue de políticas de incentivo a las economías regionales con una inyección de ingresos proyectado en 32.000 millones de dólares. De paso, también habrá una reducción de subsidios vía segmentación tarifaria y un endurecimiento del sistema importador que cerrará canillas abiertas. Con todo, el plan del Gobierno es acumular 10.000 millones de dólares hasta fin de año. Además, en el horizonte aparece la licitación de 5G en febrero próximo, estimada en 1400 millones de dólares.

Según últimos datos actualizados del Banco Central, los exportadores liquidaron 59.108 millones de dólares. Sin embargo, los importadores compraron 48.119 millones de dólares, el sector energético demandó 10.460 millones y las personas físicas adquirieron 2196 millones en el mercado oficial. Cuidar las divisas ingresadas, también es parte de la defensa del tipo de cambio.