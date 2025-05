Javier Milei mintió: dijo que en mayo las reservas iban a ser de U$S 50 mil millones y ahora no llegan ni a U$S 40 mil millones Según el último reporte del martes, las reservas bajaron 10 millones de dólares y cerraron la jornada con un total de 38.375 millones.

28 de mayo, 2025 | 10.25 En la cadena nacional que utilizó en abril para anunciar la salida parcial del cepo cambiario, el presidente Javier Milei había sostenido que en mayo las reservas iban a llegar a los 50 mil millones de dólares. El mandatario mintió, ya que el nivel actual alcanza apenas los 38 mil millones de dólares. "Para mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50 mil millones de dólares", había afirmado Milei. Según el último reporte del martes, las reservas bajaron 10 millones de dólares y cerraron la jornada con un total de 38.375 millones. A más de 40 días de la firma del acuerdo, el Banco Central no compró ni un solo billete verde, tal como fija el pacto con el Fondo, que prevé la adquisición de U$S 4.500 millones para las reservas. El equipo económico que lidera Luis Caputo tiene hasta el próximo 13 de junio para llegar al objetivo. Si no lo cumple, tendrá que solicitar un waiver, término que representa un permiso para incumplir una cláusula preventiva. El Gobierno sale a buscar U$S 1.000 millones de inversores externos El Gobierno buscará este miércoles U$S 1.000 millones en el mercado de deuda voluntario internacional mediante la emisión de un bono del Tesoro Nacional dirigido a inversores extranjeros. La colocación tiene como objetivo fortalecer las reservas del Banco Central y acercarse a la meta que impuso el FMI para la primera revisión del actual programa que se iniciará a mediados de junio. El título es un BONTE (Bono del Tesoro) en pesos a tasa fija, que se suscribe en dólares y se pagará en pesos al vencimiento en mayo de 2030. La operación forma parte de licitación mayor para cubrir vencimiento de deuda en pesos que operan el 30 de mayo, más otros que se produjeron en los últimos días, por un total de $8,55 billones. MÁS INFO Plan económico El Gobierno armó la bicicleta perfecta a medida de los fondos de inversión Por Fernando Alonso El bono incluya la cláusula de cancelación anticipada (put) en mayo de 2027, una condición que estaba incorporada en colocaciones de gobiernos pasados y que fue objeto de críticas por la actual conducción económica. Con esta operación el Gobierno regresa al mercado internacional, pero evitando una licitación abierta, lo cual lo obligaría a asumir una tasa más alta, ya que el Riesgo País se mantiene por encima de los 650 puntos. Las ofertas se recibirán entre las 10 y las 15 y el resultado final se espera para después de las 18. "Argentina vuelve a ganar acceso a los mercados internacionales, para refinanciar Capital de deuda en moneda local. Algo que la gran mayoría de los países hacen con normalidad, pero que para Argentina no era posible, dado el descalabro económico heredado", señaló Caputo al presentar la operación. El jefe del Palacio de Hacienda apuntó que, a raíz de la situación recibida, "el año pasado el Banco Central pudo acumular solo un porcentaje menor de las compras récord de dólares que hizo en el mercado, ya que hubo que pagar no sólo los intereses, sino también el capital de los vencimientos de deuda". TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN