En el mercado afirman que el Gobierno operó fuerte dólar futuro en mayo para calmar al tipo de cambio

El Banco Central intervino fuerte este mes en el mercado de dólar futuro, en un intento por bajar las expectativas del mercado sobre una apreciación de la moneda norteamericana, según fuentes del mercado cambiario. Si bien el dato oficial se conocerá a fin de mes, se estima que la autoridad monetaria operó en mayo el equivalente a unos U$S 1.500 millones en futuros, según estimaciones del economista Fernando Marull.

El dólar futuro es una herramienta que permite vender -en pesos- una cantidad de dólares a un cierto tipo de cambio, en una fecha determinada. Cuando el Central vende contratos a cierto precio busca contener las expectativas de devaluación en un período. Si, una vez vendidos los contratos, la propia entidad convalidara un salto del tipo de cambio, debería que pagar la pérdida a los que compraron esos futuros.

En este escenario, tanto el dólar mayorista como el minorista subieron este martes. Dado el elevado volumen de operaciones en futuros, en el mercado sugirieron que hubo intervención del Banco Central (BCRA) para calmar los incrementos en el Rofex -un mercado financiero que permite la negociación de futuros- y así evitar un mayor avance del tipo de cambio oficial.

En el segmento mayorista, el dólar mayorista extendió avance y escaló $ 13, a $ 1.156 para la venta, luego de un lunes marcado por el poco volumen operado debido al feriado del "Memorial Day" en Estados Unidos.

De acá a fin de año, el mercado proyecta un aumento del 13,8% en el tipo de cambio oficial, que cerraría 2025 en los $1.315, según los precios pactados en el Rofex. El BCRA tuvo en abril una posición de ventas netas por casi US$ 409 millones en concepto de derivados financieros (forwards, futuros y opciones).

El Gobierno defiende la licitación del miércoles

El director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, afirmó este martes que la vuelta a los mercados internacionales "es importante" para la Argentina, ya que le va a permitir al BCRA acumular reservas "más rápido".

"Argentina vuelve a los mercados internacionales. Es importante porque permite que el BCRA acumule reservas más rápido y le saca presión", explicó Furiase. El director de la entidad financiera indicó que esto permite que se puedan refinanciar los vencimientos de capital de deuda "como hace cualquier país normal".

"No es para tomar deuda, sino para refinanciar los vencimientos. Es una alternativa a la compra de reservas", aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia. El funcionario detalló que durante el año pasado, el BCRA compró US$25.000 millones y las calificó como "compra récord". Sin embargó, argumentó que U$S 16.000 millones fueron utilizados para pagar vencimientos de deuda e intereses en efectivo, debido al no poseer acceso al mercado de capitales.

"El BCRA termina acumulando reservas sin necesidad de ir al piso de la banda, el Tesoro puede refinanciar vencimientos del capital sin incrementar la deuda, y además patea vencimientos para adelante", subrayó.

Por otro lado, se refirió al "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", anunciado por el vocero Manuel Adorni y el Ministro de Economía, Luis Caputo. Manifestó que las proyecciones de crecimiento de la economía para nuestro país se encuentran en torno al 6% interanual, pero que para eso es necesario que la economía se remonetarice. A su vez, sostuvo que la cantidad de pesos que el BCRA le "debe" a la gentes se encuentra en torno a "6 y 7 puntos del PBI (Producto Bruto Interno)".