Los entes estatales venderán sus bonos en dólares para bajar la brecha, financiar al tesoro y achicar la deuda

Tras un nuevo récord del dólar blue y los financieros y con las reservas del BCRA en baja, el Ejecutivo busca tener "poder de fuego" para reducir la brecha y estabilizar la situación. Decretará un canje con entidades financieras del sector público.

El ministerio de Economía, a través de un decreto, ordenará a todos los entes públicos que tienen bonos en dólares a vender los títulos de legislación extranjera al Tesoro Nacional, según dijeron fuentes del Gobierno a El Destape. A cambio, esos organismos públicos van a recibir letras en pesos.

A la vez el decreto obligará a los entes a vender los títulos públicos de legislación nacional en el mercado. Así buscan estabilizar el precio de los dólares Mep y CCL. El 70% de los pesos que consiga en esas operaciones se usarán para financiar al tesoro. Los entes realizarán subastas periódicas para darle mas oferta al mercado de dólar financiero y mantenerlos a raya.

Se deslistarán alrededor de U$S 4000 millones de bonos globales con Ley Nueva York que están en poder de organismos del Estado nacional. Para ello, instruirá a la Comisión Nacional de Valores y al BCRA para que se puedan girar dólares al exterior mediante el bono AL, que tiene un stock de U$S 35.000 millones nominales, y no sólo con el bono GD.

Con esta maniobra, se retirarán del mercado bonos GD. De esta manera, el Gobierno contará con capacidad de actuar en el mercado de dólares financieros sin afectar las reservas. El equipo económico espera, al sumar liquidez y profundidad a la plaza de contado con liquidación, “estabilizar” el mercado y evitar disparadas de precios, según afirmaron en despachos oficiales.

En este sentido, permite absorber excedentes de pesos que de otra manera presionan sobre la inflación y reduce deuda en dólares con legislación extranjera. Además, concentra el manejo de esos instrumentos (hoy diseminados en distintos organismos del Sector Publico) en el Ministerio de Economía, en coordinación con BCRA. La operación también equipara a los bonos con legislación local (AL) como benchmark del mercado de dólares financieros.

Los entes estatales cuentan con 35 mil millones de dólares nominales de títulos. Alrededor de 9 mil millones a precio de mercado.