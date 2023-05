El Gobierno pone la lupa sobre el "rulo financiero" con el dólar y analiza sanciones

La CNV analiza operaciones fuera del marco habitual de las sociedades de bolsa que promueven la suba de las versiones financieras del dólar, lo que se conoce como contado con liquidación y Bolsa.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) mantiene un relevamiento de operaciones de sociedades de bolsa y prepara posibles sanciones para detener un proceso especulativo con el dólar. El Gobierno detectó insistentes maniobras en las operaciones que determinan la cotización de los dólares financieros, conocido como "rulo", y en los próximos días habrá novedades sobre el freno a este tipo de comportamientos que afectan al mercado cambiario.

Según pudo saber El Destape, la CNV analiza "los arbitrajes y rulos que hicieron las sociedades de Bolsa" en las últimas jornadas, y se espera que en las próximas horas se difunda información al respecto de manera oficial. Según fuentes del mercado, hubo operaciones fuera del marco habitual y de importante volumen que promueven la suba de las versiones financieras del dólar, lo que se conoce como contado con liquidación y Bolsa (o MEP).

Los datos que manejan en el ente darían cuenta de la intervención de las operadoras denominados Agentes de Liquidación y Compensación Integral (Alyc), que llevan a cabo el arbitraje de bonos entre el mercado local y exterior, para generar enormes ganancias por comisiones a partir de la disparada de los precios de los tipos de cambio alternativos. La reiteración del rulo y los montos es lo que configura la maniobra especulativa, y la facilitación por parte de las sociedades de bolsa sí son motivo de sanción.

Es decir, el Gobierno no va por individuos pequeños que no generan distorsiones mayores, sino que los informes de la CNV apuntan directamente a los jugadores del mercado que pueden causar daño a través de maniobras especulativas. Cabe remarcar que las mismas no representan un delito particular.

Si bien existen más de 200 Alyc inscriptas, el negocio está controlado por cuatro o cinco empresas. En el listado del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) se encuentra el ranking de las mayores operadoras, las cuales además operan para algunos bancos, aunque el negocio principal son los dólares financieros. Para hacer contado con liquidación, el podio con las principales operadoras son: Allaria Ledesma & Cía., Buenos Aires Valores, AR Partners, Balanz Capital Valores, y SBS Trading.

El cambio de estrategia del Banco Central

Este jueves, el Banco Central asumió un cambio de estrategia frente al MEP y al contado con liquidación (CCL) y los dejó correr hasta tocar máximos históricos. La intención inmediata fue cerrar la brecha con el blue y las negociaciones que se realizan en plazas no intervenidas por la autoridad monetaria y evitar así el rulo financiero, que permitía que los inversores se dolarizaran en el mercado informal.

Ambas cotizaciones financieras llegaron a su récord nominal en la última jornada. El dólar CCL creció un 5,3% para cerrar a 491 pesos, al borde de romper la barrera de los 500. El dólar MEP, en paralelo, subió un 8,7% para llegar a 473 pesos. Ya para este viernes, sin embargo, ambas cotizaciones rebotaron hacia abajo, un 1,7% el MEP y un 0,5% el CCL.

Fuentes del equipo económico alegan que el objetivo de la suba del jueves es evitar maniobras especulativas, que denominan "rulos", de quienes aprovechan la cotización intervenida por el Central de los dólares financieros MEP y CCL respecto del precio del blue y los operados en el segmento bilateral. Las versiones que dejaron trascender desde Economía y el Central es que el cambio movimiento del jueves, donde el Central dejó de intervenir en el mercado financiero y dejó escapar la cotizaciones de los paralelos apuntó a desarmar ese "rulo". Un complemento real del aumento del parking para bonos globales que implementó la CNV un mes atrás.