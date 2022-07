El Gobierno habilitó dólares para la compra de insumos

El Directorio del Banco Central liberó el acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones de insumos. La medida permitirá pagar la totalidad de los pedidos hasta cuatro millones de dólares o el 40% hasta un tope de 20 millones de dólares.

Se trata de insumos que serán utilizados para la elaboración de bienes en el país y que fueron embarcados en origen hasta el 27 de junio. La medida se instrumentó luego de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, encabezara una nueva reunión del gabinete económico.

La medida del Banco Central para el dólar turista

En medio de un clima extremadamente volátil en el mercado cambiario, se oficializó la medida para que los turistas no residentes puedan vender divisas al valor de referencia del dólar en el mercado financiero por un monto máximo de 5.000 dólares (o su equivalente en otras monedas) mensuales, en las entidades reguladas por el Banco Central autorizadas a operar.

Según se informó, las entidades "deberán identificar al turista no residente mediante documento de identificación válido y verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional".

El tipo de cambio será el que surja de las operaciones en el mercado financiero, que actualmente cotiza en torno a 327 pesos por dólar. Es decir, si hasta ahora para vender los dólares en bancos y casas de cambios recibían hasta 650 mil pesos por esos 5 mil dólares, ahora pueden recibir 1.635.000.

}Además, deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, "no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares". Para agilizar la atención al cliente, la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento.