Dólar blue hoy: tras las elecciones, la divisa no se movió de los $ 200

Pasadas las elecciones generales, los mercados hacen lo propio y el precio del dólar paralelo se mantiene estable.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,88, con una suba de seis centavos en relación al cierre del viernes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 2,4%. En el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció sin cambios, a un promedio de $200 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,4%, a $ 188,47, mientras que el MEP sube 1,1%, a $ 186,09, en el tramo final de la rueda. En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,27.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $137,64 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $174,70. Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 35 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 621 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 12 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 284 millones.

Alberto Fernández adelantó que enviará al Congreso un proyecto por el acuerdo con el Fondo

En su primer discurso tras el cierre de los comicios, el Presidente Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de ley que "explicite el programa plurianual para el desarrollo sustentable" tras el acuerdo con el FMI. Lo presentará en los primeros días de diciembre para, aclaró Alberto Fernández, solucionar “el escollo más grande que enfrentamos para continuar en la senda de la recuperación económica y de la construcción de un país con más equidad”.

El jefe de Estado aclaró que el documento buscará que "explicite el programa plurianual para el desarrollo sustentable, con los entendimientos con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones" que lleva adelante Argentina con el organismo "sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social".