EN VIVO
Dólar Tarjeta

Dólar tarjeta en CABA y Buenos Aires HOY: cuál es su precio este viernes 7 de noviembre de 2025

El dólar tarjeta no registró cambios respecto a la semana pasada y acumula un aumento del 18% en el último año, con una brecha del 36% frente al dólar blue.

07 de noviembre, 2025 | 12.11

Este viernes 7 de noviembre de 2025, la cotización del dólar tarjeta en bancos de la Capital Federal y el Conurbano de la provincia de Buenos Aires se mantuvo estable en $1917,50, sin variaciones respecto al mismo día de la semana anterior. Esta estabilidad se da en un contexto donde, en lo que va del mes, el dólar tarjeta presenta un incremento del 1% en comparación con octubre.

En términos anuales, la moneda para consumos con tarjeta en el exterior y compra de servicios turísticos en dólares ha subido un 18% respecto a noviembre de 2024, cuando cotizaba alrededor de $1623,20.

MÁS INFO

Qué es el dólar tarjeta

La cotización del dólar tarjeta incluye un recargo impositivo del 30% de adelanto del impuesto a las ganancias, aplicado sobre el dólar oficial.

Actualmente, el dólar blue cotiza a $1420, lo que genera una brecha del 35% en comparación con el dólar tarjeta. Esta diferencia refleja las distintas variables que intervienen en cada tipo de cambio.

El dólar tarjeta es el tipo de cambio utilizado para pagos con tarjetas de débito y crédito en el exterior, así como para la compra de pasajes y paquetes turísticos al extranjero. Su cotización se actualiza dentro del horario del mercado cambiario, disponible hasta las 16:30 horas de lunes a viernes.

 

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas