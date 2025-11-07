Este viernes 7 de noviembre de 2025, la cotización del dólar tarjeta en bancos de la Capital Federal y el Conurbano de la provincia de Buenos Aires se mantuvo estable en $1917,50, sin variaciones respecto al mismo día de la semana anterior. Esta estabilidad se da en un contexto donde, en lo que va del mes, el dólar tarjeta presenta un incremento del 1% en comparación con octubre.

En términos anuales, la moneda para consumos con tarjeta en el exterior y compra de servicios turísticos en dólares ha subido un 18% respecto a noviembre de 2024, cuando cotizaba alrededor de $1623,20.

Qué es el dólar tarjeta

La cotización del dólar tarjeta incluye un recargo impositivo del 30% de adelanto del impuesto a las ganancias, aplicado sobre el dólar oficial.

Actualmente, el dólar blue cotiza a $1420, lo que genera una brecha del 35% en comparación con el dólar tarjeta. Esta diferencia refleja las distintas variables que intervienen en cada tipo de cambio.

El dólar tarjeta es el tipo de cambio utilizado para pagos con tarjetas de débito y crédito en el exterior, así como para la compra de pasajes y paquetes turísticos al extranjero. Su cotización se actualiza dentro del horario del mercado cambiario, disponible hasta las 16:30 horas de lunes a viernes.