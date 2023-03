Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 3 de marzo

La divisa en el mercado paralelo muestra una tendencia a la baja en la semana. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir un peso el jueves, pero de mostrar una tendencia a la baja en la semana, el dólar blue abre los mercados a un promedio de $376 para la venta este viernes 3 de marzo. De esta forma, la brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial es del 88,56% en promedio, aproximadamente.

Contado con liquidación y MEP

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un avance de 0,9%, a $372,38; mientras que el MEP sube 0,8%, a $365,76.

Dólar mayorista

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 30 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $197,87.

Dólar ahorro

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $266,98 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $338,86.

Dólar turista

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $359,40, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $410,74.

Qué pasó en los mercados el jueves

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$375 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$11 millones y en el mercado de futuros Rofex US$586 millones.

Las acciones en Nueva York subieron hoy tras un repunte en el tramo final de la jornada luego de que inversores y operadores recibieran señales confusas por parte de funcionarios de la Reserva Federal (FED) y con un mercado que mira con desconfianza la posibilidad de una suba más agresiva en las tasas de interés.



El promedio Industrial Dow Jones subió 1,1%, mientras que el índice ampliado S&P 500 escaló 0,8% y el indicador tecnológico Nasdaq trepó 0,7%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchanges NYSE).



Los rendimientos de los Bonos del Tesoro presionaron a la suba: el título 10 años subió al 4,06% desde el 4% del miércoles y desde menos del 3,40% de principios de año.



En tanto, el título a 2 años que se mueve más por las expectativas de la Fed, subió a 4,90% desde 4,88% y está cerca de su nivel más alto desde 2007.



El Departamento de Trabajo informó hoy que se registró un aumento en los costos laborales y un retroceso en las solicitudes de desempleo, lo que vuelve a mostrar que el mercado laboral está muy fuerte y aumenta la probabilidad de que la FED eleve su tasa de interés de referencia.



El mercado dio un vuelco por la tarde después de que el presidente de la FED de Atlanta, Raphael Bostic, dijera que está "firmemente" a favor de mantener los ajustes de las tasas de interés en un cuarto de punto.



El dato es que Bostic no vota este año en las reuniones del Comité Federal del Mercado Abierto que define la suba de las tasas.



Por el contrario, quien sí tiene voto es el gobernador de la FED, Christopher Waller, quien advirtió que la suba de la tasa de referencia puede ser más importante.



Después de la campana de cierre, Waller dijo que "los datos recientes sugieren que el gasto de los consumidores no se está desacelerando tanto, que el mercado laboral continúa funcionando de manera insostenible y que la inflación no está bajando tan rápido como pensaba".



Más adelante, Waller enfatizó que "si los próximos informes de datos "siguen siendo demasiado calientes, el rango objetivo de la política tendrá que elevarse aún más este año para garantizar que no perdamos el impulso que teníamos antes de que se publicaran los datos de enero".