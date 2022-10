Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 14 de octubre y el riesgo país

La divisa muestra una fuerte suba en los últimos días por los cambios en el dólar tarjeta. Qué pasa con las demás divisas.

Luego de subir más de diez pesos en la semana, el dólar blue abre los mercados este viernes 14 de octubre a $ 291 para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en las cuevas clandestinas se ubica en el 100% promedio.

Por su parte, la cotización del dólar oficial minorista se ofrece a $ 158,19 promedio. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $ 313,27; mientras que el MEP aumenta a $ 298,54. Así, el dólar ahorro con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 260,93.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El riesgo país anota su tercera suba consecutiva en casi 2% a 2.870 puntos básicos para la Argentina, de acuerdo al índice del JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de los países.

En cuánto cotiza el dólar Coldplay y Qatar

El gobierno nacional oficializó el jueves los cambios en el cobro de la percepción para el dólar turista conocido en los medios como dólar Qatar, así como también el cobro del impuesto PAIS para el dólar Coldplay para productores que deban girar divisas al exterior para el pago de artistas internacionales.

El dólar Qatar establece que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los US$ 300 al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales.

El "dólar Qatar" para las compras superiores U$S 300, se ubica a $315,92 a valores de hoy. El impuesto del dólar Qatar se cobra a la totalidad de la compra cuando esta supere los U$S 300. La aclaración es importante debido a que muchas personas pueden considerar que la alícuota se cobre únicamente al excedente que supere esos 300 dólares. Los consumos por menos de US$ 300 por mes seguirán pagando el tipo de cambio más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias.

Por su parte, el dólar Coldplay se vende en torno a los $ 200 y estará compuesto por la cotización del dólar oficial más el Impuesto País. En este caso, englobará los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas (recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento).

Qué pasó el jueves en los mercados financieros

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 248,892 millones, en futuros MAE US$ 188,20 y en el Rofex US$ 498 millones. El Banco Central terminó la rueda con ventas por US$ 60 millones para atender la demanda del mercado. En los primeros días de octubre la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 228 millones.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayoría de subas de hasta el 6% liderado por Tenaris, seguido de Despegar (+4,2%), Banco Macro (+4,1%) e YPF (+4%). Sin embargo, mantienen las bajas Mercado Libre (-1,5%), Transportadora Gas del Sur (-0,9%) e IRSA (-0,7%).

En tanto, la bolsa porteña sube por compras de oportunidad. El panel líder avanza 1,8% a 138.903,21 puntos, luego ligeros altibajos en su apertura y de ceder un fuerte 7,04% en las anteriores tres sesiones.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos alcanzó el 8,2% en los 12 meses a septiembre, mayor a las estimaciones de un sondeo de Reuters que lo situaban en un 8,1%, y después de un aumento del 8,3% en agosto.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares persisten las bajas de hasta 3% encabezados por el Global 2038 (-2,8%), Bonar 2038 (-1,1%), Bonar 2030 (1%) y Bonar 2035 (1%). Se destacan las subas del Global 2029 (3%) y el Bonar 2041 (0,9%).