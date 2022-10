Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 12 de octubre y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo mostró una importante suba el martes. Qué pasa con las demás monedas y qué decidió el gobierno con el dólar tarjeta.

Luego de subir en la jornada del martes, el dólar blue abre los mercados este miércoles 12 de octubre a 280 pesos para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en las cuevas clandestinas se ubica en el 90%, a la espera de las repercusiones por el flamante "dólar Qatar" para gastos en el exterior.

Por su parte, la cotización del dólar oficial se posiciona a un promedio de $157,50. En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación pierde 0,5% hasta $ 305,71 por unidad, y el dólar MEP baja 0,3% y se comercializa a $ 289,50.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se ubicó en $ 150,74. Así, el dólar para eventos masivos o "dólar Coldplay", con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $205,08 por unidad, y el dólar ahorro o solidario, con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $260,30. En tanto, el dólar tarjeta -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $276,08. El dólar turista o "Qatar", que aplica para pagos de paquetes o gastos superiores a 300 dólares, incluye una alícuota adicional del 25% de anticipo de Bienes Personales, se ubica en 315 pesos.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la primera rueda de la semana con ventas por US$ 39 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 251,069 millones, en futuros MAE US$ 44,20 y en el Rofex US$ 372 millones.

El Gobierno nacional resolvió el martes que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los US$ 300 al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales, lo que dará como resultado un tipo de cambio de $314, en base a los valores actuales.

El riesgo país se ubica en los 2.771 puntos, de acuerdo a la valuación que realiza el JP Morgan para determinar la situación financiera y crediticia de los países.

Qué pasó en los mercados financieros el martes

El índice S&P Merval retrocedía 3,31% y se ubicaba en 139.845,07 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de YPF y Aluar anotaban caídas de 5,57% y 5,03%, en ese orden.

Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de hasta 0,9% lideradas por Edenor, y descensos de hasta 2,6% en el caso de Cresud.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban retrocesos de hasta 3,2%, mientras que los títulos en pesos operaban con resultados dispares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la jornada del martes con ventas por un monto aproximado de US$ 39 millones. De esta forma, mantiene ventas en las últimas tres jornadas, terminando con la inercia compradora registrada durante casi un mes.